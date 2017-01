Theo chân heo bơm nước vào TP.HCM

Lực lượng thú y quá mỏng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Long An nhiều lần kiểm tra và xử phạt các cơ sở giết mổ heo bơm nước. Tuy nhiên, do lực lượng thú y quá mỏng, không thể túc trực tại cơ sở giết mổ 24/24 giờ nên vẫn còn đối tượng lén lút bơm nước vô heo trước khi giết mổ. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Long An lại không có thẩm quyền đình chỉ hoạt động cơ sở giết mổ. Đối với trường hợp heo chết đưa vào giết mổ và có đóng dấu kiểm dịch, nhiều đối tượng lợi dụng nhân viên thú y mệt mỏi do thức suốt đêm nên đã trộn chung với thịt không bệnh. Tuy nhiên, cho dù lý do gì, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Long An cũng đã phê bình, khiển trách nhiều nhân viên thú y khi để thịt heo bơm nước và heo chết ra thị trường. Ông PHAN NGỌC CHÂU, Chi cục trưởng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Long An _________________________________ Thịt heo không bơm nước: Bề mặt thịt khô, sạch, không dính lông và tạp chất lạ, có độ đàn hồi. Thịt heo bơm nước: Mặt cắt ướt, một số cơ vùng thấp đọng nước, độ đàn hồi kém, mô cơ hoành tích dịch. Heo sống bị bơm nước có biểu hiện mệt mỏi, vật vã, bụng phồng to, ói ra nước. Thịt heo bơm nước dễ nhiễm vi sinh gây ngộ độc như Salmonella, E. Coli, Staphylococcus… Thịt heo bơm nước cũng mau ôi thiu. Ông KHƯƠNG TRẦN PHÚC NGUYÊN, Trưởng phòng Thanh tra chuyên ngành Chi cục Thú y TP.HCM