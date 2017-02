Tình huống kỳ 27: Giả rễ đinh lăng đem bán

Kể từ tình huống này, thời gian gửi bài dự thi của chúng ta sẽ có một chút thay đổi để sinh viên của các trường đại học có thời gian tham gia cùng với chương trình. Theo đó, thay vì công bố tình huống và phân loại đáp án hằng tuần như trước đây thì bây giờ thời gian đó sẽ là hai tuần. Để rõ hơn, xin quý bạn đọc tham khảo thể lệ cuộc thi tại địa chỉ http://plo.vn/a-ra-the.html.

Xin kính mời quý bạn đọc nhanh tay tra luật, tham gia giải đố để có cơ hội được vinh danh trên bảng vàng À Ra Thế và mang về cho mình phần thưởng có giá trị từ chương trình.

Tình huống kỳ 27

A biết nhiều người có nhu cầu mua rễ đinh lăng để ngâm rượu nên bàn với B lên núi phía sau nhà đào rễ cây một củ (có rễ giống như rễ cây đinh lăng, còn có tên khác là cây bùi béo) để làm giả rễ cây đinh lăng bán kiếm tiền tiêu xài.













Sau nhiều lần lên núi đào, cả hai đào được 10 kg rễ cây một củ và chia nhau mỗi người một nửa đem đi tiêu thụ. A đem 5 kg rễ cây một củ trên đi bán dạo với giá 400.000 đồng/kg, thu lời bất chính được 2 triệu đồng.

Khác với A, B biết có ông C ở xóm dưới đang tìm mua rễ đinh lăng để ngâm rượu uống nên mang số rễ cây một củ trên đến bán. Nghe B ba hoa một lúc, ông C cũng đồng ý mua số rễ đinh lăng giả này cũng với giá 400.000 đồng/kg.

Tưởng mua được rễ cây dược liệu quý, ai ngờ sau một thời gian ngâm rượu, bình rượu của ông C có màu sắc khác lạ, không giống với những bình rượu mà ông C đã thấy ở nhà người quen. Đem cái thứ đã ngâm bấy lâu nay đi hỏi người trong nghề, ông C biết mình bị B chơi một vố đau nên đi trình báo công an. Sau khi bị bắt, B đã khai ra người chủ mưu là A và khai nhận toàn bộ sự việc.

Dù cả A và B đều thành khẩn khai nhận hành vi nhưng cán bộ điều tra vẫn lúng túng trong việc xác định bản chất hành vi của A và B để xử lý theo quy định của pháp luật.

Do vậy, À Ra Thế đành nhờ đến quý bạn đọc nhanh tay tra cứu các quy định pháp luật để xác định xem xử lý A và B như thế nào cho đúng và đừng quên gửi kèm dự đoán số người có đáp án đúng nhé!

