Mua nhà đấu giá, cả năm vẫn chưa được nhận

Gửi đơn đến báo Pháp Luật TP.HCM, bà Trần Thị Ba, ngụ đường Cao Thắng, phường 3, quận 3 (TP.HCM) trình bày: Tháng 12-2014, bà mua đấu giá thành công căn nhà 19 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1 do Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá Vạn Thành An tổ chức với giá trên 36 tỉ đồng. Tháng 1-2015, bà Ba đã trả hết tiền mua căn nhà, hợp đồng mua tài sản đấu giá thể hiện người mua được nhận tài sản sau 30 ngày kể từ ngày trả tiền hết.





Căn nhà bà Ba trúng đấu giá nay đang được làm quán ăn. Ảnh: VÕ HÀ

Tháng 3-2015, bà được chuyển quyền sử dụng nhà và đất trúng đấu giá. Nhiều lần cơ quan thi hành án (THA) thuyết phục chủ nhà cũ giao tài sản cho bà Ba nhưng không được. Vì vậy, cơ quan THA đã ra quyết định cưỡng chế giao nhà. Theo quyết định thì ngày 17-9-2015 sẽ tổ chức cưỡng chế nhưng đến ngày 16-9-2015, bà Ba nhận được giấy thông báo hoãn vì có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của tòa với lý do người phải THA có đơn kiện hủy quyết định đấu giá. Đến ngày 16-3-2016, TAND quận 1 ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời. Hơn một tháng sau, bà Ba được nhận tiếp quyết định cưỡng chế giao nhà vào ngày 27-4 nhưng gần đến ngày thực hiện thì bà Ba lại nhận thông báo hoãn THA với lý do ổn định an ninh trật tự cho dịp lễ 30-4. Đến ngày 5-5, Chi cục THA quận 1 quyết định cưỡng chế giao nhà nhưng sau đó lại… hoãn để chuẩn bị lực lượng cho an ninh trật tự tại địa phương dịp bầu cử.

“Vì có nhu cầu mua căn nhà mặt tiền để sinh sống và kinh doanh nên tôi đã gom tất cả tài sản thế chấp cho ngân hàng, vay mượn thêm từ người quen mới đủ tiền. Theo như thỏa thuận thì tôi sẽ được giao tài sản sau 30 ngày trả đủ tiền nhưng hết lần này đến lần khác, cơ quan THA cứ có kế hoạch giao rồi lại hoãn. Nếu như vì lý do bảo vệ an ninh trong khu vực cho những ngày lễ, hội thì sao không chọn ngày khác mà cứ quyết định THA vào thời điểm cận lễ. Căn nhà trên đang được sử dụng để làm quán ăn, trong khi đó bản thân tôi hằng tháng phải trả cả trăm triệu đồng tiền lãi vay mua nhà. Vậy mà cơ quan THA cứ hết lần này đến lần khác hoãn làm thiệt hại cho tôi nhiều quá” - bà Ba nói.

Trao đổi với PV, ông Trần Quốc Khánh, chấp hành viên Chi cục THADS quận 1, cho biết thời gian qua cơ quan THA và hội đồng cưỡng chế thống nhất tạm hoãn việc cưỡng chế giao nhà cho bà Ba để đảm bảo an ninh tại địa phương. Mới đây, cơ quan THA đã họp hội đồng cưỡng chế và thống nhất dự kiến sẽ cưỡng chế giao nhà vào ngày 14-6.