‘Tắc’ bảo hiểm vì không được cung cấp kết luận điều tra

Chiếc xe ông Thiện sử dụng là của anh Hồ Thành Trưởng, con trai ông Thiện. Trước đó năm ngày, anh Trưởng tham gia bảo hiểm xe của Công ty Bảo hiểm BIDV bắc Tây Nguyên (BICO). Năm tháng sau tai nạn, ngày 24-7-2015, anh Trưởng yêu cầu BICO bồi thường bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Theo anh Trưởng, anh đã cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của BICO nhưng đến nay việc bảo hiểm vẫn chưa được giải quyết.

Ông Lâm Quốc Triều, Giám đốc BICO, cho biết theo quy định của ngành bảo hiểm, chậm nhất là năm ngày, người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện, người thân của người bị nạn… phải báo tin về vụ tai nạn cho công ty. Nếu quá thời hạn, đơn vị bảo hiểm có thể giảm trừ toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm đối với khách hàng. Trường hợp của anh Trưởng, dù thời hạn báo tin đã quá năm tháng song BICO vẫn hướng dẫn để khách hàng làm thủ tục nhận bồi thường. Do anh Trưởng tham gia bảo hiểm tự nguyện với số tiền theo mức đóng nên mức bồi thường tối đa là 5 triệu đồng. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất là hồ sơ do anh Trưởng cung cấp thiếu kết luận điều tra vụ án của Công an TP Pleiku. Công ty bảo hiểm cần phải biết nguyên nhân tử vong để xem xét có thuộc trường hợp bị loại trừ bồi thường hay không. Ông Triều khẳng định anh Trưởng và nhân viên BICO đã nhiều lần qua Công an TP Pleiku xin kết luận điều tra nhưng Công an TP Pleiku từ chối cung cấp với lý do: bảo mật, không được tiết lộ nghiệp vụ điều tra. “Đây không phải là vụ duy nhất, rất nhiều hồ sơ khách hàng của công ty cũng đang trong tình trạng bị đình trệ vì lý do tương tự” - ông Triều cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Doanh, Phó Viện trưởng VKSND TP Pleiku, cho biết hai bên đã thỏa thuận bồi thường dân sự, vụ án đã kết thúc, không khởi tố điều tra. Cũng theo ông Doanh, việc không cung cấp kết luận điều tra của Công an TP Pleiku là đúng quy định của ngành.

Trong khi đó, luật sư Trần Hải Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết đối chiếu quy định của Bộ Công an thì kết luận điều tra không phải là tài liệu mật. Thông tư số 77/2012/TT-BCA của Bộ Công an về quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ đã nói rõ: Cơ quan công an có trách nhiệm cung cấp kết quả điều tra ban đầu vụ tai nạn giao thông cho doanh nghiệp bảo hiểm. Do đó việc không cung cấp kết luận điều tra trong trường hợp này là không đúng.