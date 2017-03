Tắm tiền, đốt trường... nhiều trò điên câu like

ThS-BS tâm lý PHÍ THANH NHÀN, khoa Tâm lý Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: Tâm lý “phải làm vậy mới có bản lĩnh” Những trào lưu giới trẻ hiện nay bùng cháy phần lớn là hậu quả tích tụ từ việc sống ảo của giới trẻ. Việc kiếm tiền từ Facebook thôi thúc rất nhiều bạn trẻ muốn được chứng tỏ mình. Việc chạy theo trào lưu của giới trẻ một phần là muốn nổi tiếng, chứng tỏ bản lĩnh; phần còn lại là hiệu ứng tâm lý đám đông, a dua. Người trong cuộc mang tâm lý ban đầu rằng đây chỉ là trò đùa vui, trò câu like vui nhưng sau khi nhận được sức ép đám đông, tâm lý dần chuyển sang suy nghĩ rằng nếu mình làm được việc đó thì mình mới là người có bản lĩnh. Khi tâm lý này lên đến đỉnh điểm, người trẻ sẽ quên mất đâu là ý thức đúng đắn, đâu là hành động có suy nghĩ. Họ chỉ nghĩ mình sắp được nổi tiếng, là kẻ có bản lĩnh rồi. Khi rơi vào trạng thái tâm lý quá khích, họ dễ nhận lấy hậu họa trước mắt, thậm chí có thể tử vong. Còn nếu vượt qua được hậu quả đã gây ra, họ dễ sa vào tâm lý lo lắng, sợ hãi, mất kiểm soát về sau. Tâm lý bất ổn lâu ngày dễ dẫn đến hành động không kiểm soát, sinh loạn thần, bất ổn. BS NGUYỄN ĐỨC TÙNG, BV Tâm thần: Dễ bị tự kỷ hoặc trầm cảm Những người vừa vượt qua cú sốc tâm lý, những người trẻ sống nhờ like, comment… (nói chung là sống ảo trên mạng xã hội) khi đang trong trạng thái “hạnh phúc vì được tôn sùng” mà rơi vào trường hợp bị cộng đồng mạng tẩy chay, bị “thất sủng” thì dễ rơi vào trạng thái tâm lý tự kỷ. Hoặc những bạn vừa trải qua cảm giác thất bại sau khi cố làm người có bản lĩnh như cô bé đốt trường tại Khánh Hòa sẽ là những đối tượng rất dễ mắc chứng trầm cảm, xa lánh xã hội. Họ sợ hãi, lo lắng vì cho rằng mình bị cách ly, kỳ thị…, rồi xuất hiện các dấu hiệu trầm cảm, tiếp đến là ý tưởng chán sống, bỏ nhà đi lang thang, rối loạn bản năng ăn uống... Tiến triển thêm từ từ là những triệu chứng âm tính phá vỡ nhân cách. Kinh khủng nhất là khi mắc phải những triệu chứng này, người bệnh sẽ mỗi lúc một nặng và khó phục hồi, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như đời sống. Do đó người trẻ hãy hành động thật có ý nghĩa và đừng hùa theo đám đông một cách thiếu ý thức, tránh nhận kết cục nặng nề rồi hối không kịp. HÀ PHƯỢNG ghi