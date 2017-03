Chuyển hộ khẩu, cấm yêu cầu giấy đồng ý tiếp nhận?

Tôi định chuyển hộ khẩu về nhà anh trai (ở khác tỉnh) để tiện việc làm ăn. Tôi được biết là phải có giấy đồng ý tiếp nhận của công an nơi chuyển đến thì công an nơi tôi đang thường trú mới cho cắt hộ khẩu chuyển đi có đúng vậy không? Vừa qua, tôi có đến công an huyện (nơi tôi chuyển hộ khẩu đến) thì cô công an tiếp dân nói không cần giấy này?

Kim Lanh (lanhtt_bentre@gmail.com)

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Công Ly Tao, trả lời: Theo khoản 4 Điều 8 Thông tư 35 quy định nghiêm cấm việc yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu.

Do đó, công an (nơi bạn đang thường trú) không được yêu cầu có giấy đồng ý tiếp nhận của công an (nơi bạn chuyển đến) mới cấp giấy chuyển hộ khẩu cho bạn chuyển đi. Mà chỉ cần bạn nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định là công an nơi này giải quyết hồ sơ, còn việc tiếp nhận được hay không phụ thuộc vào công an nơi bạn chuyển đến.

Lưu ý, khi nộp hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bạn cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

-Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

-Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).