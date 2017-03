Cư dân mệt mỏi khiếu nại chủ đầu tư

Nếu cơ quan chức năng thấy đúng thì cứ cưỡng chế! “Nếu Sở Xây dựng và quận Tân Phú thấy đúng pháp luật thì cứ cưỡng chế. Công trình Ruby Sport là tài sản của chúng tôi, tại sao chúng tôi phải thỏa thuận với người dân mới được cho tồn tại? Lãnh đạo Sở Xây dựng và lãnh đạo quận nói ra thì phải chịu trách nhiệm với lời nói của họ” - ông Đinh Hồng Hải, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Thắng, trả lời Pháp Luật TP.HCM tối 23-4. Ông Hải vẫn khẳng định từ tầng ba trở xuống tầng hầm là tài sản riêng của Công ty Tân Hoàng Thắng nên không có chuyện bàn giao về cho ban quản trị chung cư. Ông Hải cho rằng trước khi bàn giao từ tầng ba đến tầng 17 cho ban quản trị, công ty đã làm việc với Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú về các hạng mục bàn giao và công ty dựa vào biên bản làm việc này để bàn giao lại cho ban quản trị. Trước đó, giải thích về việc này, Phòng Quản lý đô thị quận Tân Phú cho rằng chỉ ghi nhận về việc bàn giao giữa hai bên và văn bản này không phải là căn cứ để hai bên tiến hành bàn giao. Liên quan đến vấn đề cấp giấy, ông Hải khẳng định đã làm việc với ngân hàng làm thủ tục giải chấp để bàn giao giấy đỏ cho cơ quan chức năng. Đến ngày 30-7, người dân sẽ được cấp giấy chứng nhận. ____________________________________ Chúng tôi thực lòng cũng không muốn phá dỡ công trình Ruby Sport vì sẽ rất lãng phí và cũng ảnh hưởng đến mỹ quan chung của tòa nhà. Các cư dân chỉ mong muốn chủ đầu tư thật sự có thiện chí để cùng ngồi bàn bạc, thống nhất được các mâu thuẫn giữa hai bên. Ông NGUYỄN QUỐC TUẤN, phó ban quản trị chung cư

The Ruby Land Hiện vướng mắc duy nhất là Công ty Tân Hoàng Thắng đang thế chấp giấy đỏ của dự án tại ngân hàng nên cơ quan chức năng chưa thể cấp GCN cho cư dân. Mới đây chủ đầu tư đã có cam kết sẽ làm việc với ngân hàng để sớm giải chấp, lấy giấy đỏ để làm thủ tục cấp GCN cho các hộ dân. ÔNG PHẠM MINH MẪN, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Phú Trên địa bàn quận Tân Phú có 10/62 chung cư hiện đang xảy ra tranh chấp giữa chủ đầu tư và cư dân, căng thẳng nhất là tại chung cư The Ruby Land và chung cư 584 (Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần phản ánh). Theo ông Phạm Minh Mẫn, ngày 24-4, quận Tân Phú sẽ tổ chức cuộc họp giữa chủ đầu tư và cư dân chung cư The Ruby Land để bàn về vấn đề bàn giao công tác quản lý, vận hành chung cư. Ngoài ra, công tác tháo dỡ sai phạm tại chung cư 584 cũng sắp hoàn thành.