Nhanh tay đầu tư Beau Rivage Nha Trang

Mọi hoạt động sôi nổi sẽ tập trung chủ yếu xung quanh dự án Beau Rivage Nha Trang.

Phối cảnh dự án Beau Rivage Nha Trang



Được sự đồng ý từ Chính phủ, Khánh Hòa và Ninh Bình là 2 địa phương chủ trì và tổ chức Năm Du lịch Quốc gia năm 2019 - 2020. Trong năm 2019, Khánh Hòa cũng sẽ tổ chức Festival Biển lần thứ 9 và các ban ngành trong tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất chọn thời điểm khai mạc Festival Biển cùng với khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2019.



Cuối năm 2019 cũng trùng thời điểm Khu phức hợp Thương mại – Giải trí – Căn hộ nghỉ dưỡng – Khách sạn 5 sao Beau Rivage Nha Trang sẽ bắt đầu chuẩn bị hoạt động khối đế và bàn giao căn hộ.

Dự án có vị trí đắc địa tại số 40 Trần Phú, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang. Từ Beau Rivage Nha Trang, mọi hoạt động chính của thành phố gần như sẽ diễn ra xung quanh dự án. Đặc biệt khu vực Quảng trường, nhà hát, tháp Trầm Hương, các khu triển lãm, chỉ cách dự án vài bước chân.

Trên cung đường biển sầm uất Trần Phú, đoạn đi qua phường Lộc Thọ, đặc biệt xung quanh tháp Trầm Hương trong bán kính 200m đã không còn bất cứ dự án bất động sản du lịch cao cấp nào mới. Riêng phường Lộc Thọ, theo Quyết định 648/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của phường Lộc Thọ sẽ không có bất cứ một dự án bất động sản nào về du lịch được đưa vào quy hoạch và quỹ đất mặt tiền biển cũng cạn kiệt. Vì vậy, những khách hàng nhanh chân chọn được căn hộ du lịch tại dự án Beau Rivage Nha Trang đang cầm chắc một sản phẩm bất động sản hiếm hoi tại 1 trong 29 vịnh biển đẹp nhất thế giới và sinh lợi đảm bảo.

Những khách hàng chọn mua căn hộ du lịch tại dự án rất hài lòng khi vị trí các căn đều có góc nhìn tuyệt đẹp ra Vịnh Nha Trang, không gian thoáng đãng xung quanh thành phố. Đặc biệt, tòa tháp A sẽ có không gian rộng mở về phía Quảng trường, thỏa mãn mọi góc chụp ảnh và quan sát từ trên cao.

Trong tình hình sốt đất và giá căn hộ tại Khánh Hòa – Nha Trang trong thời gian qua, đất nền trở nên bấp bênh qua giao dịch chưa được cơ quan quản lý công nhận. Vì vậy, những dự án có pháp lý rõ ràng, chính sách cam kết lợi nhuận đảm bảo, lại có vị trí đẹp – độc ở Nha Trang như Beau Rivage đang trở thành tâm điểm săn tìm của giới đầu tư.



Bãi biển đường Trần Phú – Nha Trang được xếp hạng thứ 18/50 trong Top 50 bãi biển cát trắng đẹp nhất thế giới do USNews bình chọn.



Mới đây, tạp chí USNews của Mỹ vừa bình chọn Top 50 bãi biển cát trắng đẹp nhất thế giới (The 50 Most Beautiful White Sand Beaches in the World) và bãi biển dọc đường Trần Phú – Nha Trang đã lọt vào vị trí thứ 18/50 trong bảng xếp hạng. Trong suốt chiều dài 12km của cung đường biển Trần Phú, rất hiếm hoi có khách sạn sở hữu bãi tắm riêng. Căn hộ du lịch và khách sạn 5 sao Beau Rivage Nha Trang vinh dự mang đến tiện ích đẳng cấp và độc quyền này cho mọi chủ sở hữu.



Căn hộ du lịch và Khách sạn 5 sao Beau Rivage Nha Trang đang trong giai đoạn hoàn tất phần ngầm theo thiết kế kiến trúc của Korn Architects (Đức), kết cấu do Tập đoàn Arup đảm trách, thi công do CC1 cùng Central đảm trách và hội tụ nhiều đơn vị tư vấn danh tiếng như CPG – thiết kế nội thất và cảnh quan, M&E do Indochine (Úc), Tư vấn nhiệm vụ thiết kế Graham Taylor (Đức), Tư vấn quản lý dự án chính AIC,Tư vấn giám sát chính Core…

Đúng theo tiến độ, Khu phức hợp Thương mại – Giải trí – Dịch vụ - Căn hộ du lịch và Khách sạn 5 sao Beau Rivage Nha Trang sẽ bắt đầu bàn giao từ quý IV năm 2019 đến quý II năm 2020.