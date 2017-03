Nguồn cung mặt bằng bán lẻ ở TP.HCM tăng mạnh

Ngày 11/10, Công ty TNHH Savills Việt Nam đã công bố báo cáo tình hình thị trường bất động sản quý 3/2016 tại TP.HCM. Theo đó, trong quý 3, TP.HCM có khoảng 1.160.000 m2 mặt bằng cho thuê, tăng 10% so với quý 2 và 22% so với cùng kỳ năm 2015. Trong 1.160.000 m2 mặt bằng cho thuê, có 131.500 m2 nguồn cung mới và khoảng 26.500 m2 từ các dự án dừng hoạt động.

Giá thuê mặt bằng tăng 4% so với quý 2, chủ yếu do hoạt động tốt của Saigon Centre và dự án Aeon Mall Bình Tân. Công suất thuê đạt khoảng 93%. “Nguồn cung mới ở trung tâm TP.HCM được hấp thụ tốt dù giá cao, phản ánh nhu cầu thực thuê trong những dự án hạng sang mới. Tuy nhiên, Union Square tạm dừng hoạt động cũng phản ánh tình hình cạnh tranh khốc liệt”, báo cáo viết.



Dự án Aeon Mall Bình Tân đã đưa vào hoạt động

Tổng nguồn cung văn phòng cho thuê trong quý 3 cũng đạt 1.580.000 m2. Thị trường tiếp tục tiến triển tốt do sự thiếu hụt nguổn cung mới. Công suất cho thuê đạt 98%. Giá thuê tăng 1% so với quý 2 và tăng 5% so với cùng kỳ năm 2015.



Có 11 dự án mới và giai đoạn tiếp theo của một dự án hiện hữu được mở bán, cung cấp ra thị trường 4.600 căn hộ, giảm 47% so với quý 2. Tổng nguồn cung sơ cấp đạt hơn 40.300 căn hộ.

Nguồn cung giảm nhưng lượng giao dịch đạt 7.500 căn, tăng 7% so với quý 2. Căn hộ hạng A có tỷ lệ hấp thụ cao nhất với 34%. Lượng giao dịch của phân khúc hạng C tăng 15% so với quý 2. Trong khi đó, lượng căn hộ hạng B giảm 12 so với quý 2, sau khi tăng 6 quý liên tiếp.

Có 5 dự án biệt thự và nhà liền kề, cung cấp cho thị trường khoảng 1.100 căn trong quý 3. Nguồn cung sơ cấp đạt khoảng 3.800 căn, tăng 19% so với quý 2 và 128% so với cùng kỳ năm ngoái. Quận 2, 9 tiếp tục hoạt động tốt trong quý này, chiếm 51% tổng lượng giao dịch.

Theo nhận định của Savills, thị trường bất động sản trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng trưởng nhờ chính sách minh bạch thị trường từ Bộ Xây dựng, các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn hơn bất động sản.