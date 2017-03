Nguồn cung nhà ở tại TP.HCM giảm mạnh

Sáng 28-9, Công ty TNHH CBRE Việt Nam đã công bố báo cáo tình hình thị trường bất động sản TP.HCM quý III/2016. Theo đó, nguồn cung nhà ở các phân khúc trên thị trường giảm nhiều so với quý II.

Trong quý III, thị trường đón nhận tổng cộng 8.016 căn hộ mới từ 23 dự án. Trong đó có 13 dự án mới hoàn toàn và 10 dự án là chào bán các giai đoạn sau. Con số này giảm 17% so với quý II và 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung mới của phân khúc trung cấp chiếm tỉ lệ cao nhất với khoảng 68%. Tiếp theo là phân khúc cao cấp với 29% tổng nguồn cung mới, chủ yếu đến từ dự án Millenium ở quận 4 và Hà Đô Centrosa ở quận 10.

Tại khu phía nam, dù mùi hôi từ bãi rác Đa Phước đang làm ngột ngạt cuộc sống người dân tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng nhưng khu vực này tiếp tục ghi nhận lượng lớn các căn hộ chào bán trong quý III với bảy dự án, chiếm 44% tổng nguồn cung chào bán mới. Theo CBRE, khu Nam Sài Gòn đang là tâm điểm thu hút người mua để ở và cả để đầu tư.



Dự án Millenium ở quận 4.

Khu phía đông đứng thứ hai với 24% số căn hộ chào bán mới được ghi nhận trong quý này. Nguồn cung mới tại khu phía đông tập trung chủ yếu tại quận Bình Thạnh với các dự án nổi bật của Vingroup.



“Dù số lượng chào bán ít hơn so với quý II nhưng số căn hộ bán được trong quý III lại tăng đến 32%, đạt 7.811 căn và giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Phân khúc trung cấp vẫn giữ kết quả kinh doanh tốt từ đầu năm với hơn 4.000 căn hộ được tiêu thụ trong quý, chiếm hơn 50% tổng lượng căn hộ bán được” - báo cáo của CBRE cho biết.

Về giá bán, CBRE cho biết quý III ghi nhận mức giá chào bán trung bình là 2.046 USD/m2, tăng 2,1% so với quý trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, phân khúc trung cấp có giá bán tăng cao nhất là 7% so với quý trước. Ngoài ra, các dự án mới chào bán cũng được ghi nhận có mức giá cao hơn so với mức giá trung bình của thị trường so với quý II-2016.

CBRE nhận định trong quý IV, thị trường dự kiến sẽ có thêm 40.000 căn hộ được chào bán mới. Đặc biệt, một dự án khu đô thị tại huyện Cần Giờ sẽ đóng góp số lượng lớn căn hộ chào bán trên thị trường.