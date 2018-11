Cần Thơ: TNGT tăng, đường sá thiếu tiền duy tu sửa chữa

Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT TP Cần Thơ Lê Tiến Dũng cho biết như vậy tại buổi họp giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân do HĐND TP Cần Thơ chủ trì chiều 27-11.

Theo ông Dũng, từ tháng 12-2017 đến tháng 11-2018 trên địa bàn thành phố xảy ra 94 vụ TNGT, tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm 2017, làm chết 100 người (người chết tăng 9 người).

Nguyên nhân các vụ TNGT chủ yếu do người điều khiển phương tiện chủ quan, không tuân thủ tốc độ, đi sai làn đường, say xỉn. Điều đáng nói mới đây lại xuất hiện một nguyên nhân mới rất đáng tiếc là do người đi bộ đi không đúng làn đường.



Vụ tai nạn xảy ra ở ngã tư giao lộ Nguyễn Văn Linh và 3-2 (quận Ninh Kiều) khiến bé trai 6 tuổi tử vong

Về vấn đề hạ tầng giao thông, ông Lê Tiến Dũng - Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT TP Cần Thơ thông tin việc duy tu sửa chữa đường bộ trên địa bàn thành phố đang gặp khó khăn về nguồn kinh phí.

“Hiện toàn thành phố có khoảng 3.000 km đường giao thông, trong đó có 160 km đường tỉnh do thành phố quản lý. Tuy nhiên nguồn kinh phí hàng năm Trung ương phân bổ chỉ khoảng 30 tỉ đồng không đủ để duy tu sửa chữa 160 km đường này, chỉ có thể sửa chữa nhỏ, những sửa chữa lớn phải đợi xin và rất lâu” - ông Lê Tiến Dũng nói.



Tuyến đường Bốn Tổng Một Ngàn hư hỏng xuống cấp

Trước trình bày này của Sở GTVT, bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND TP.Cần Thơ) cho rằng Sở nên lập dự toán cụ thể. “Sở nói vốn sửa chữa phân bổ xuống không đủ, thì trước giờ mình có tính cụ thể là mình sửa chữa cái gì, sửa chữa bao nhiêu và thiếu hụt bao nhiêu, ngân sách của địa phương bao nhiêu để báo cáo hay không. Theo tôi biết thì hàng năm, Sở Tài chính chi theo định mức. Chứ kế hoạch làm theo nhu cầu thực tiễn đường xá chúng ta tăng theo hàng năm đầu tư theo các dự án mới và việc sử dụng quỹ bảo trì đường bộ Trung ương cấp về nguồn địa phương được sử dụng như thế nào, thiếu bao nhiêu mình có phản ánh hay không” – bà Đào nói.

Theo bà Đào, đường đưa vào sử dụng mà không bảo trì, sửa chữa thì xuống cấp, thiệt hại còn nhiều hơn và tiền của bỏ ra còn nhiều hơn. Do đó, Sở GTVT cần lập kế hoạch dự toán các nguồn ngân sách sửa chữa, duy tu đường bộ. Từ trước đến giờ, Ban Kinh tế - Ngân sách chưa nhận được báo cáo nào về vấn đề thiếu vốn đầu tư cho giao thông. Sở GTVT cần phải có báo cáo về Ban để có hướng giải quyết nguồn vốn.