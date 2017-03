(PL)- Lượng ô tô, xe máy quá đông nhưng bãi đậu xe lại quá ít nên sẽ còn nhiều người tiếp tục bị phạt do dừng, đậu xe không đúng nơi quy định.

Vụ kẹt xe ở An Sương do lô cốt: Sẽ phân luồng từ xa

(PLO)- Nếu tình trạng ùn ứ thường xuyên xảy ra tại khu vực Trường Chinh và vòng xoay ngã tư An Sương thì Đội CSGT An Sương sẽ phối hợp với công an các quận 12, huyện Hóc Môn phân luồng từ xa.