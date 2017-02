Mở đường, phải cứu được rạch Xuyên Tâm

Không nên bỏ chức năng giao thông thủy Tuyến rạch Xuyên Tâm trước đây rất rộng, ghe thuyền chạy từ sông Vàm Thuật vào rạch Xuyên Tâm rồi ra ngõ Nhiêu Lộc - Thị Nghè rất dễ dàng. Sau này, do rạch bị bồi lấp, lấn chiếm nên chức năng giao thông thủy mới bị hạn chế. Do đó nếu cải tạo thì phải hoàn trả diện mạo của tuyến rạch trước đây. Chúng ta cần phải thay đổi tư duy nhìn kênh rạch ở góc độ về kinh tế đường thủy và mỹ quan đô thị. Nếu chỉ cải tạo theo hướng mở đường ven kênh rạch mà không chú trọng đến giao thông trên kênh rạch cũng như không gian sông nước thì rất uổng phí. Tôi thấy nhiều nước, như Thái Lan chẳng hạn, những tuyến rạch như cỡ rạch Xuyên Tâm họ tổ chức giao thông theo kiểu “buýt đường thủy” rất tốt, du lịch nhờ đó cũng phát triển theo. TP.HCM có mạng lưới kênh, rạch rất thuận lợi, tại sao chúng ta lại không tận dụng để phát triển giao thông thủy và du lịch sông nước. Kỹ sư LÊ THÀNH CÔNG, người có nhiều năm

nghiên cứu về hệ thống kênh, rạch ở TP.HCM _________________________________ Xem lại chức năng chống ngập Một kỹ sư từng tham gia nghiên cứu dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm hơn 10 năm trước, cho biết trước đây tuyến rạch này nhiều đoạn rộng hơn 50 m, sau đó bị bồi lấp, giảm xuống còn 30-40 m. Với mặt cắt rộng như thế, rạch có nhiệm vụ tiêu thoát nước, chống ngập rất tốt. Do đó, nếu cải tạo với phương án chỉ để hở với tiết diện chỉ 10-25 m là quá nhỏ, có thể sẽ gây khó khăn cho công tác chống ngập sau này.