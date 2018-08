Đi du lịch bỏ ra 1,2 triệu, trúng thỏi vàng… 1 kg ​

Syed Sarwar Hasan, du khách người Pakistan vừa có chuyến du lịch tới Dubai. Tại đây, anh dành thời gian tới trung tâm thương mại để mua đồ. Đó cũng là thời điểm trung tâm này đang tung ra mùa khuyến mãi kéo dài sáu tuần nhằm thu hút khách.



Thỏi vàng nặng tới 1 kg, giá trị tương đương gần 1 tỉ đồng.

Vị khách người Pakistan chi 200 Dh (1,2 triệu đồng) mua sắm và nhận về một lá phiếu bốc thăm. Điều không ngờ nhất đã xảy ra khi đó lại là phiếu thăm may mắn. Anh nhận được phần thưởng là thỏi vàng 1 kg trị giá 145.000 Dh (920 triệu đồng).

Trước đó, vào tháng 6 năm nay, một nữ du khách người Pakistan và một người đàn ông Ấn Độ cũng bất ngờ nhận phần thưởng trị giá 1 triệu USD tại sân bay quốc tế Dubai. Lamia Mustafa, nữ du khách may mắn 34 tuổi đến từ thành phố Karachi, Pakistan, cho biết đã chọn ngẫu nhiên con số 4912 trùng khớp với ngày sinh của chồng mình. Vốn thường xuyên tham gia những chương trình rút thăm may mắn nhưng chẳng bao giờ trúng giải, lần này vận may đã mỉm cười với cô.

Có thể nói, Dubai là một thành phố mà đi đâu cũng thấy vàng. Từ trung tâm thương mại đến các chợ, người dân bán vàng như một thứ hàng hóa bình thường giống quần áo. Không những thế, ngoài xe cộ, nhà cửa, đến cả bồn vệ sinh cũng được dát vàng. Đặc biệt, rút tiền tại cây ATM ở Dubai, người ta không chỉ rút được tiền mà còn rút luôn được cả khối vàng rất dễ dàng. Bên cạnh đó, Dubai còn nổi tiếng là nơi tập hợp những siêu xe dát vàng đắt đỏ trên thế giới và cả những tòa tháp chọc trời.



Bốc thăm trúng thưởng là hoạt động thường xuyên của các nhà bán lẻ để thu hút khách hàng.

Về hoạt động bốc thăm trúng thưởng, hiện nay có nhiều nhà bán lẻ tổ chức các chương trình bốc thăm cho khách hàng tại cửa hàng hoặc tại hệ thống của công ty. Với loại hình này, các điểm kinh doanh có thể đưa ra chương trình bốc thăm may mắn 100% trúng thưởng với hóa đơn thanh toán có giá trị từ một số tiền cụ thể trở lên (ví dụ 500.000 đồng). Tất cả các phiếu bốc thăm đều là những phần quà nhỏ giúp cho khách hàng cảm thấy may mắn và kích thích họ thanh toán nhiều hơn cho hóa đơn.

Hoặc một số nhà bán lẻ có chương trình quay số dự thưởng trúng những sản phẩm có giá trị cao như ô tô, xe máy, vàng, bạc… cho cả hệ thống trên toàn quốc. Ví dụ các ngân hàng với chương trình dự thưởng khi gửi tiền tiết kiệm, siêu thị điện máy với chương trình "vào hè", "khai trương chi nhánh mới"…