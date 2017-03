Đổi thay bắt đầu từ… sọt rác

TP.HCM xin thành lập Sở An toàn vệ sinh thực phẩm Ngày 21-9, lãnh đạo TP.HCM gặp mặt 130 phụ nữ tiêu biểu của TP để chia sẻ và lắng nghe những góp ý của họ về chính sách xã hội. Bà Nguyễn Thủy (tổ 17, phường 14, quận Gò Vấp) là một hòa giải viên giỏi tại cơ sở, căn nhà nhỏ của bà cũng là địa chỉ tạm lánh an toàn cho những phụ nữ bị bạo hành. Bà cho biết: “Bản thân tôi từng là người bị bạo hành gia đình, trên thân thể còn nhiều vết tích. Tôi có kiến nghị đặc biệt là phải nghiêm trị người gây ra bạo lực gia đình. Không nên phạt hành chính các ông chồng vũ phu bởi phạt hành chính thì chúng tôi cũng phải móc tiền túi ra đóng cho mấy ổng về. Có thể bắt mấy ổng đi lao động công ích hoặc có biện pháp nào đó răn đe phù hợp”. Nhiều phụ nữ yêu cầu TP có biện pháp quyết liệt hơn để chống thực phẩm bẩn. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chia sẻ nỗi lo lắng của các đại biểu phụ nữ trong cuộc chiến chống thực phẩm bẩn. Ông cho biết: “TP vừa qua đã xin trung ương cho thí điểm thành lập Sở An toàn vệ sinh thực phẩm để TP tập trung giải quyết các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện đang có tờ trình Thủ tướng báo cáo nội dung này”.

Các chị em phụ nữ kiến nghị nhiều chính sách với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: HỒNG MINH _______________________________________ Chị Ngọc Linh còn tích cực kết nối với các cơ sở tôn giáo. Những hoạt động giáo dục, văn nghệ được các nữ tu đạo Công giáo tham gia rất nhiệt tình, cởi mở. Đến nay, hội có nhiều hội viên là các nữ tu, ni sư tham gia nhiệt tình các hoạt động chăm sóc người già, trẻ em… Ban Tổ chức Thành hội cho biết Hội LHPN quận Bình Thạnh nhiều năm liền dẫn đầu cụm thi đua, đã được tặng huân chương Lao động hạng Nhất năm 2014, trong đó có nhiều đóng góp quan trọng của chị Ngọc Linh. Trong buổi làm việc với lãnh đạo TP sáng 21-9, chị Ngọc Linh kiến nghị: “TP cần có cơ chế riêng đối với cán bộ bán chuyên trách. Các chị làm phó chủ tịch hội phụ nữ phường, xã công việc không thua các chị chủ tịch hội nhưng lại không được hưởng chế độ nghỉ thai sản, ốm đau, chế độ hưởng BHXH quá thấp theo Luật BHXH 2014”.