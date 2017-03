Hậu Brexit sẽ là phiên bản EU 2.0

Hiệu ứng domino theo Brexit? Chắc chắn một điều Anh rất muốn thâm nhập vào thị trường đơn nhất có lượng giao dịch lên đến 16.500 tỉ USD và EU cũng muốn sự hiện diện của Anh. Bằng cách này hay cách khác, mối hời béo bở này sẽ thúc đẩy các nhà ngoại giao hai bên làm việc tích cực hơn trên bàn đàm phán, duy trì Anh trong khu vực tự do thương mại. Anh có thể sẽ kết hợp với Na Uy, Iceland và Liechtenstein, thành viên Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) - một cơ chế cho phép các nước tiếp cận với thị trường EU miễn là họ đồng ý hoạt động theo luật của EU. Chọn lựa này tuy vẫn khiến Anh chịu ảnh hưởng của Brussels nhưng không nhiều và không liên đới trực tiếp đến các quyết định chính trị như khi Anh còn là thành viên EU. Hoặc bằng cách thứ hai, có vẻ rườm rà hơn, chính là ký kết các điều ước song phương với các nước khác như Thụy Sĩ, một quốc gia được hưởng cơ chế tương tự EEA. Chọn lựa này đòi hỏi Anh phải phụ thuộc một phần nhất định vào luật EU nhưng người Anh cũng không vô lý đến mức chỉ muốn các giao dịch có lợi mà không đánh đổi. Những lợi ích to lớn và những ràng buộc nhất định về kinh tế trong lịch sử kéo dài đến tương lai sẽ khiến Anh và EU vẫn làm ăn với nhau. Tuy nhiên, vì không nằm trong EU và ngoài Schengen, Anh có khả năng sẽ “mặc cả” với EU, nới lỏng có giới hạn quyền tự do đi lại của công dân EU để đổi lấy quyền thâm nhập vào thị trường EU rộng lớn và màu mỡ. Đây cũng là nguyên nhân khiến một số người tin rằng các nước khác cũng chọn hình thức “ngoại lệ” kiểu Anh: vừa không cúi đầu trước Brussels, vừa đảm bảo lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, cần nhớ rằng không phải nước nào trong khối EU cũng đủ năng lực để mặc cả được với EU như Anh.