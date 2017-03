Hiểm nguy nghề cảnh sát cứu hộ

Từ khi thành lập năm 2010 đến nay, Phòng Cứu nạn-cứu hộ đã thực hiện cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp 307 vụ, tìm kiếm và cứu được 184 người, lặn tìm được 204 xác nạn nhân, phối hợp lặn tìm tang vật bảy vụ án để hỗ trợ cơ quan cảnh sát điều tra phá án. Trong các vụ cứu nạn, cứu hộ trên, Phòng Cứu nạn-cứu hộ là lực lượng thường trực, đã trực tiếp tham gia thực hiện trên 94% tổng số vụ cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp do lực lượng cảnh sát PCCC thành phố thực hiện... Ngoài những giờ làm việc chính thức, các anh dành thời gian nghiên cứu học hỏi để công việc ngày càng hiệu quả hơn. Trung úy Công thường xuyên nghiên cứu làm sao sử dụng được hết công năng của các phương tiện. Thiếu úy Thanh đã tìm tòi, sửa chữa được những thiết bị hỏng hóc, đặc biệt là sửa hàng loạt bình khí tài trị giá hàng chục triệu đồng mỗi chiếc. _____________________________________ Dù vất vả nhưng chúng tôi có được những niềm vui, hạnh phúc trong nghề khi làm tròn công tác cứu hộ cứu nạn. Một niềm vui khác chỉ có người trong nghề mới cảm nhận được là tình đồng đội trong những lúc cận kề hiểm nguy nhất. Cuối năm 2014, tôi và Đại úy Nguyễn Chí Thành (Đội phó Đội Cứu nạn cứu hộ dưới nước) cùng lặn tìm một em bé bị chìm tàu ở sông Sài Gòn. Lặn xuống 20 m để chui vào khoang tàu, bất ngờ ống thở của anh Thành bị sự cố, nếu bỏ bình trồi lên thì có thể đụng khoang tàu hoặc trồi nhanh sẽ bị liệt người, thậm chí tử vong. Rất may là anh Thành bình tĩnh, báo hiệu cho tôi biết để cùng chia sẻ chung một ống thở. Nhờ thế tôi và anh an toàn ra khỏi khoang tàu. Đại úy HUỲNH VĂN TUẤN, Phó phòng Cứu nạn - Cứu hộ Cảnh sát PCCC TP.HCM