​Lúa và đá ở Ma Lé

Đi thăm Trường Sa Đưa tay chỉ lên mấy bức ảnh treo trên tường, Vừ Sé Cơ nói như khoe: Năm kia mình đi Trường Sa rồi đấy! Hóa ra Vừ Sé Cơ là người Mông đầu tiên ở Hà Giang ra tới quần đảo xa xôi này trong đoàn đại biểu của tỉnh Hà Giang đi thăm biển đảo. Chuyến đi do ông Triệu Tài Vinh, bí thư tỉnh ủy, dẫn đầu. Chuyến đi ấy Vừ Sé Cơ về cứ kể mãi với dân bản về cái biển to rộng, những con tàu cũng to chở người cực bắc ra tới cực đông đất nước. Ra Trường Sa về, Vừ Sé Cơ hiểu mình còn phải làm nhiều ngô hơn, nhiều lúa hơn, nuôi nhiều bò dê hơn để góp phần nuôi bộ đội mình ngoài đảo xa xôi ấy!