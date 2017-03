Những âm mưu ghê rợn của IS

Ngay sau khi IS công khai thách thức Mỹ qua việc giết nhà báo James Foley, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Chuck Hagel đã phải nhìn nhận tổ chức này là “mối đe dọa vượt ngoài những gì chúng tôi từng biết”. Nhận định này không phải là quá lời khi IS đang ngày càng bộc lộ sự tàn bạo và ý đồ còn nguy hiểm hơn cả al-Qaeda với những trận thảm sát chấn động và các kế hoạch điên rồ. Trên thực tế, IS đã vượt trội hơn al-Qaeda về tài chính và quân sự. Theo AFP, việc chiếm được Mosul, thành phố lớn thứ 2 của Iraq vào tháng 6, đã giúp IS thu được khối tài sản trị giá hàng trăm triệu USD cùng nhiều thiết bị quân sự hiện đại. Đó là chưa kể tiền chuộc để đổi lấy các con tin phương Tây hay nguồn lợi từ các mỏ dầu quan trọng ở Syria mà tổ chức này đang kiểm soát.

Ám sát Giáo hoàng, hủy diệt hàng loạt

Những ngày gần đây, an ninh đã được thắt chặt ở thủ đô Rome của Ý trước thông tin cho rằng IS đang lên kế hoạch ám sát Giáo hoàng Francis. Tờ Il Tempo (Ý) dẫn cảnh báo của các chuyên gia tình báo Israel tin rằng IS đang “khoanh vùng” Giáo hoàng theo sau những tuyên bố lên án tổ chức này. Thậm chí thủ lĩnh IS là Abu Bakr al-Baghdadi từng tuyên bố ý định “chinh phục Rome nếu thánh Allah muốn”. Dù phát ngôn viên của Vatican Federico Lombardi khẳng định: “Mối đe dọa này chẳng có gì nghiêm trọng” nhưng chính quyền Rome đang cấp tập tăng cường các biện pháp an ninh. Báo mạng Daily Beast dẫn lời Thứ trưởng Nội vụ Ý Filippo Bubbico nhận định Ý và Vatican đều đang đối diện nguy cơ tấn công từ IS. Lệnh cấm bay đã được áp đặt trên vùng trời Vatican và các cơ quan chính phủ Ý trong khi cảnh sát được tăng cường tại các địa điểm công cộng. Ngoài ra, trong bài trả lời phỏng vấn qua thư điện tử cho tờ La Repubblica, một nhân vật cấp cao của IS là Bilal Bosnic tuyên bố: “Mục đích của chúng tôi là cả thế giới, bao gồm Vatican, phải quy thuận Hồi giáo và Francis là một mục tiêu lớn”. Theo các chuyên gia, lý do IS chưa có động thái cụ thể nào nhắm vào Giáo hoàng là tổ chức này vẫn đang xem châu Âu như một “căn cứ chiến lược” để tuyển mộ người gia nhập.

Cùng lúc, một âm mưu “động trời” khác của IS đã bị phơi bày sau khi một nhóm tay súng địch thủ chiếm được sào huyệt của tổ chức này tại tỉnh Idlib, Syria và thu giữ một máy tính xách tay. Các phóng viên của chuyên san Foreign Policy đã tiếp cận chiếc máy tính được cho là của phần tử IS gốc Tunisia tên Muhammed S., từng học hóa học và vật lý tại hai trường đại học nước này. Trong máy tính có chứa tới 35.347 tập tin bằng tiếng Ả Rập, Anh và Pháp, hướng dẫn cách cải trang, chế tạo bom hay đánh cắp xe hơi…

Đáng sợ nhất là tài liệu dài 19 trang bằng tiếng Ả Rập mô tả chi tiết cách chế tạo cũng như sử dụng vũ khí sinh học, cụ thể là phát triển bom dịch hạch từ động vật nhiễm bệnh để hủy diệt hàng loạt. “Lợi thế của vũ khí sinh học là không tốn quá nhiều tiền song gây thương vong rất lớn”, tập tài liệu này viết. Tuy không có thông tin cho thấy IS đã nắm trong tay vũ khí hủy diệt nhưng những gì tìm được vẫn khiến giới chức các nước giật mình về những gì mà tổ chức này đang toan tính. “Hãy sử dụng lựu đạn loại nhỏ chứa vi rút để ném vào những nơi tập trung đông dân cư như sân vận động, trung tâm giải trí. Chúng cũng có thể dùng cho mục đích tự sát tập thể”, tài liệu nói trên viết.

Bin Laden cũng sợ

Đến nay, hầu hết các chuyên gia và chính quyền các nước đều cho rằng mối đe dọa từ IS đã trở nên lớn hơn nhiều so với al-Qaeda. Theo các hồ sơ mới được công bố, ngay từ khi còn sống thủ lĩnh al-Qaeda Osama Bin Laden đã rất lo ngại về IS, lúc đó vẫn còn là một nhóm vũ trang nhỏ đang trỗi dậy.

Tờ Daily Mail dẫn một bức thư dài 21 trang, được cho là tìm thấy tại nơi trú ẩn của Bin Laden tại Pakistan khi ông ta bị biệt kích Mỹ bắn chết hồi tháng 5.2011, cảnh báo rằng IS quá cực đoan và tàn bạo. Bức thư dẫn ra một số hành động tàn sát dân thường do IS gây ra tại Trung Đông và kết luận việc nhóm này “bất kể sinh mạng của số đông” sẽ gây tổn hại cho al-Qaeda.

IS cũng không ngại ngần bộc lộ tham vọng rất lớn khi thủ lĩnh al-Baghdadi tuyên bố mình là người đứng đầu toàn thế giới Hồi giáo, bao gồm cả al-Qaeda. Tổ chức này còn gần như công khai tuyên chiến khi muốn thâu tóm nhóm Mặt trận al-Nusra, chi nhánh “chính thức” của al-Qaeda ở Syria.

Trước những diễn biến trên, chuyên gia Charles Lister nhận định trên Le Monde: “Tất cả những nhóm Hồi giáo vũ trang độc lập hoặc liên kết với al-Qaeda sẽ phải lựa chọn giữa ủng hộ hoặc trở thành kẻ thù của IS. Đây có thể là mối đe dọa thật sự đối với al-Qaeda”. Al-Qaeda còn cho rằng IS quá “sa đà vào tàn hại những cộng đồng Hồi giáo không tuân phục mình và ngày càng xa rời mục tiêu chống những kẻ vô đạo phương Tây”.

Vì thế, theo hãng tin al-Jazeera, Ayman al-Zawahiri, người “kế nhiệm” Bin Laden, đã tuyên bố al-Qaeda “không liên quan và không chịu trách nhiệm về hành động của IS”.

Ngoài ra, al-Zawahiri bắt đầu thực hiện một cuộc chiến ngầm để chống lại IS. Theo Le Monde, al-Zawahiri âm thầm ủng hộ chiến dịch tấn công IS vào tháng 12.2013 của lực lượng Quân đội Syria tự do. Sau đó, al-Qaeda muốn đàm phán nhưng IS lại ám sát “đặc phái viên” của al-Zawahiri tại Iraq. Vụ việc đã làm sự thù địch giữa 2 tổ chức này thêm sâu đậm.

Thủ lĩnh bí ẩn Đến nay, thông tin về thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi (tên thật là Ibrahim al-Badri al-Samarrai) vẫn còn rất mù mờ, theo tờLe Monde.

Một trong những tấm ảnh hiếm hoi của al-Baghdadi - Ảnh: Press TV Giới truyền thông chỉ nắm được một số chi tiết cơ bản chưa được xác thực như người này sinh năm 1971; xuất thân từ Samarra, miền bắc Iraq; bắt đầu tham gia lực lượng Hồi giáo cực đoan khi Mỹ can thiệp quân sự tại Iraq vào năm 2003; có thể từng bị giam giữ 4 năm... Ngoài những nhân vật thân cận nhất, hầu như chẳng ai dám khẳng định đã nhìn thấy ông ta. Nhiều chuyên gia nhận định al-Baghdadi đã chọn việc lãnh đạo IS “trong bóng tối”, tận dụng những bất ổn ở Iraq, Syria để âm thầm xây dựng lực lượng tiến đến giành quyền kiểm soát nhiều thành phố chiến lược ở 2 nước này.

Theo Lan Chi - Danh Toại (TNO)