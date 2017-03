Những bí mật của quán cơm từ thiện Nụ Cười

Sáng nay (26-11), UBND phối hợp với UBMTTQ TP.HCM tổ chức tuyên dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố. 138 tấm gương được vinh danh lần này có nhiều hoạt động giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn, ổn định bình yên cuộc sống xuất phát từ tinh thần tự nguyện tự giác, không vụ lợi toan tính cá nhân khi góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Lúc rảnh, ông Nam Đồng hay ghé quán cơm Nụ Cười 1 quan sát hoạt động của quán. Ảnh: THANH MẬN Quán cơm Nụ Cười 1 (số 6 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) là một trong số những địa chỉ được vinh danh. Bên cạnh đó còn có ông Nguyễn Ngọc Tương, phường Phước Long A, quận 9 nuôi heo đất và dùng tiền thu góp được để hằng năm mua xe đạp tặng học sinh nghèo của phường Phước Long và quận 9 trong suốt 10 năm nay. Thầy giáo Nguyễn Thanh Hải đã 70 tuổi khi về hưu đã tìm đến các mái trường xã hội tại quận 12 dạy học cho từng con em bị tật nguyền, mồ côi, kém may mắn. Thầy Hải còn vận động mỗi ngày được hàng chục ký gạo, đường, thức ăn cho các em ăn, vận động tiền để mua cặp, sách, tập vở, quần áo cho các cháu. Nhiều em đã biết đọc, biết viết, đã thoát mù chữ để học lên các trường THPT hay thi đậu vào các trường CĐ, ĐH… ________________________________ Sau này hệ thống quán Nụ Cười hoạt động rất bài bản và quy củ, ông Nam Đồng không phải lăng xăng mỗi ngày chạy tới chạy lui nên có nhiều thời gian để đi làm từ thiện những nơi xa. Gạo bà con tặng nhiều quá không dùng hết, để lâu thì hư mà chở đi cứu trợ thì tiền vận chuyển còn đắt hơn tiền mua gạo. Bởi vậy ông xin phép bán một phần để lấy tiền giúp đỡ những người khó khăn ở nơi xa, những người cần nhiều thứ khác chứ không chỉ là gạo. Tất cả mọi kinh phí đều công khai. Gần như tôi luôn được đi cùng. Có khi là một bản làng nghèo tả tơi mà bà con còn ăn khoai mì độn gạo ở miền núi Quảng Ngãi, khi thì tặng tập vở cho đám nhóc miền biên giới của tỉnh An Giang. Vừa rồi, đợt lũ lụt ở miền Trung, ông lại cùng chúng tôi đi giúp đỡ mọi người. Hơn một năm qua sức khỏe ông xuống nhiều, đi lại khó khăn. Vậy mà ông vẫn chống gậy tập tễnh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đến từng nhà, tìm hiểu từng hoàn cảnh để có thể chia sẻ và giúp đỡ đúng người cần.