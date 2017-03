Nôn nao mua sắm tết

Tuy nhiên, người mua nhiều độ tuổi mà cách ăn mặc thì mỗi người một ý. Thế nên để có được vài bộ cánh ưng ý cho mình và người thân mấy ngày đầu năm, các chị em đã phải tốn không ít công sức và cũng gặp phải không ít phiền não.

Cuối năm, các cửa hàng thi nhau giảm giá. Ảnh: DUY HIÊN

Kẻ mua không hết, người lần chẳng ra

Đối với học sinh, sinh viên thì chuyện mua sắm có vẻ đơn giản. Dọc các con đường mua sắm như Nguyễn Đình Chiểu, Lê Văn Sĩ, Cách Mạng Tháng Tám..., hàng hóa bày biện khá bắt mắt. Chỉ cần từ vài chục ngàn đồng đến trên dưới 200.000 đồng, các bạn trẻ có thể chọn được bộ quần áo vừa ý với nhiều kiểu dáng và chất liệu khác nhau. Nhiều người mua gần chục bộ quần áo, váy đầm các kiểu mà vẫn than tiếc vì còn nhiều mẫu mới quá.

Với những người sành sắm quần áo, các mặt hàng đổ xô ngoài lề đường tuy mới, đẹp, độc đáo nhưng độ bền không cao, lại dễ bị “đụng hàng”. Tuy nhiên, loại hàng này đáp ứng được nhu cầu thời trang của tuổi teen trong mùa tết. Trong khi đó, những người đã đi làm thường có nhu cầu giao tiếp cao. Vì vậy, đa phần họ không chọn loại quần áo có kiểu dáng lạ mắt mà thích tìm kiếm trang phục nhẹ nhàng, đẹp một cách đơn giản, có độ bền và độ sắc sảo cao hơn.

Nhiều khách hàng xô vào đống hàng sale và lựa chọn khí thế, đến khi đem về nhà bình tĩnh xem lại thì... ôi thôi tiếc cho cái hầu bao.

Chị P.N., một giáo viên trẻ tại quận Tân Phú, cho biết mấy năm trước, chị cứ đợi đến ngày nghỉ tết mới bắt đầu đi mua sắm. Năm nào chị cũng gặp cảnh kẹt cứng trong biển người mua sắm mà hàng hóa lại chẳng còn thứ gì ưng ý, có khi đi cả ngày trời cũng không mua được. Rút kinh nghiệm nên ngay từ trước tết Dương lịch năm nay, chị đã tranh thủ dạo quanh nhưng tình hình cũng không khá hơn là bao. “Chẳng biết bây giờ người ta sản xuất hàng kiểu gì, toàn quần áo kiểu cách kỳ lạ cho teen. Loại dành cho người đã đi làm như mình giống như không tồn tại, nếu có thì toàn hàng hiệu đắt khủng khiếp. Có hôm đi hết mấy con đường, vào từng cửa hàng thử tới thử lui, may mắn lắm mới chọn được 1-2 món đồ vừa ý với giá phải chăng” - chị N. lắc đầu chán nản.

Lề đường tấp nập người mua bán. Ảnh: DUY HIÊN

Chủ một số cơ sở sản xuất hàng thời trang tại quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết mấy tháng cuối năm bỗng nhiên vải vóc, nguyên phụ liệu “tăng giá như vàng” khiến sản phẩm bán ra thị trường cũng đội giá lên rất nhiều. Các mặt hàng nhập từ Trung Quốc về cũng tăng giá. Chính vì thế, việc chọn lựa của các chị em đã khó lại càng khó hơn.

Thời của mua sắm qua mạng

Người thu nhập cao thường có nhu cầu mua sắm quanh năm chứ không chỉ tập trung vào dịp lễ, tết. Tuy nhiên, trong những ngày này, các trung tâm mua sắm lớn như Parkson, Vincom, Diamond, Zen Plaza... cũng nhộn nhịp hẳn. Hàng hóa ở đây phần lớn được nhập về với giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/sản phẩm. Mặc dù giá cao nhưng nhờ sự vượt trội về mẫu mã, thương hiệu cũng như chất lượng, cộng thêm các chương trình khuyến mãi có khi lên đến 40%-50% khiến cho sức mua tăng lên đáng kể.

Các shop online cũng bày bán hàng hết sức sôi động. Ảnh chụp màn hình: DUY HIÊN

Hệ thống siêu thị cũng là chọn lựa tốt cho người mua sắm. Quần áo tại siêu thị chủ yếu là hàng nội địa, giá cả khá rẻ nên phù hợp với khách hàng có thu nhập trung bình. Tuy kiểu dáng quần áo tại siêu thị không đa dạng bằng các cửa hàng bên ngoài nhưng chất lượng đảm bảo, có thể sử dụng lâu dài. Có điều càng giáp tết, người đến siêu thị càng đông nên việc thanh toán, chọn lựa có phần khó khăn hơn.

Vài năm trở lại đây, mua quần áo qua mạng đang dần trở nên quen thuộc với đông đảo người tiêu dùng. Những người có công việc bận rộn hay nhân viên văn phòng thường chọn hình thức này để tiết kiệm thời gian. Trên nhiều trang mạng, bên bán chụp ảnh mỗi loại hàng hóa, giới thiệu cụ thể kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, giá cả để người mua dễ chọn lựa. Nhiều cửa hàng giao đến tận nơi, có khi đem cả hàng cho khách thử nếu đông người đặt cùng địa điểm. Vậy nên thời gian này, buổi trưa ở một số văn phòng sôi động hẳn lên vì các chị em xôn xao thử và chọn quần áo cùng nhau. Khi đến giao hàng, nhiều nhân viên bán hàng tinh ý nên thường đem theo nhiều mẫu khác đơn đặt hàng để khách có thể chọn lựa thêm.

Với các cửa hàng không nhận giao hàng tận nơi, khách vẫn có thể chọn lựa mẫu mã trước rồi đến cửa hàng thử sau. Cách giao dịch khác là đặt hàng thẳng qua điện thoại và thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, sau đó cửa hàng sẽ giao hàng qua đường bưu điện. Giá cả các sản phẩm trên mạng rất đa dạng tùy chủng loại, xuất xứ. Nếu may mắn, khách hàng có thể mua được món đồ yêu thích với giá rẻ hơn giá bán bên ngoài rất nhiều.

Siêu thị cũng giảm giá hút khách. Ảnh: DUY HIÊN

Tuy nhiên, nhiều khách hàng tỏ ra thất vọng khi sản phẩm giới thiệu trên mạng không giống sản phẩm thật. Chị TQ, một nhân viên văn phòng, cho biết có lần chị chọn mãi mới được bộ đồ vừa mắt nên gọi điện thoại đặt liền. Cửa hàng yêu cầu khách đến trực tiếp nên chị đợi giờ tan làm, chị chạy ù đến cửa hàng thì đã có người mua trước mất rồi. “Nhiều khi chọn được hàng trên mạng xong lại cứ thấp thỏm không yên vì sợ mình chậm chân” - chị Q. kể.

Mua nhầm hàng hư

Trong hoàn cảnh đông đúc cuối năm, hàng hóa tốt xấu vàng thau lẫn lộn cũng khiến người mua không khỏi e dè.

Nhiều cửa hàng treo biển sale, thanh lý cuối năm với giá chỉ còn 1/2, thậm chí 1/4. Tuy nhiên, phần lớn hàng sale là sản phẩm tồn đọng, chất lượng đã bị xuống cấp nhiều. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, hàng hóa chất đống và xô bồ người chọn lựa, nhiều khách hàng không cẩn thận nên tự chuốc lấy bực bội vì mua nhầm hàng hư, lỗi mà không biết. Lỗi nhẹ thì dính bẩn khó tẩy hay bị hư hỏng gì đó ở nơi khó thấy. Lỗi nặng thì ố màu, đứt nút, lủng lỗ, sứt chỉ... Đa phần hàng sale đều được báo trước là miễn đổi, trả. Nhiều khách hàng xô vào đống hàng sale và lựa chọn khí thế, đến khi đem về nhà bình tĩnh xem lại thì... ôi thôi tiếc cho cái hầu bao.

Lựa hàng mặc Tết. Ảnh: DUY HIÊN

Vào những ngày cao điểm mua sắm hàng tết, ban quản lý các khu hội chợ, siêu thị và cửa hàng cũng rất đau đầu trước nạn trộm cắp, móc túi. Nhiều nơi phát loa liên tục nhắc nhở khách hàng cẩn thận tư trang tiền bạc nhưng mất mát vẫn xảy ra thường xuyên. Không ít khách hàng mải mê chọn lựa, đến lúc thanh toán tiền mới biết ví tiền đã không cánh mà bay từ lúc nào. Nhiều khách hàng cũng chịu cảnh méo mặt vì toàn bộ giấy tờ cá nhân để trong ví cũng bay mất cùng bọn bất lương.

Bảo vệ một hội chợ hàng tết cho biết dù đã tăng cường an ninh nhưng không thể kiểm soát hết vì người ra vào nườm nượp, không ngơi phút nào. Mỗi ngày, có hàng chục người thông báo mất ví nhưng cơ hội tìm lại rất hiếm hoi. Khi kết thúc hội chợ, quản lý các hội chợ đều dặn dò nhân viên dọn vệ sinh quầy hàng chú ý thu nhặt ví trống để trả lại cho người bị mất. Tuy nhiên, số lượng những người may mắn lấy lại giấy tờ cũng không nhiều. “Dù vậy, nếu không may bị mất ví, các bạn nên thông báo ngay với ban bảo vệ và để lại số điện thoại liên lạc” - anh bảo vệ này khuyên.

Hãy là người mua thông minh và cẩn trọng để có được niềm vui trọn vẹn trong những ngày xuân.

DUY HIÊN

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 1-2011)