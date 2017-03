Nước mắt voi rừng: Thảm họa của voi rừng

Gục ngã

Con người xâm lấn đất voi

Dọc đường vào Ea Súp, chúng tôi thấy có rất nhiều xe máy chở gỗ ngược ra phố. Trên địa bàn Ia R’Vê gỗ chất ngổn ngang ngoài đường, nhiều xe tải, xe càng đang ra vào để vận chuyển những cây gỗ to có dấu mộc của kiểm lâm. Vị chủ tịch xã cho biết trước khi thành lập xã thì đàn voi đã sinh sống nơi này.

Cuộc chiến voi - người

Theo ĐÌNH DÂN - VŨ THỦY (TTO)



Không chỉ voi rừng bị bắn chết để cưa ngà mà những chú voi nhà cũng bị truy sát để chặt đuôi, nhổ lông. Ngay đến xác và những ngôi mộ voi cũng không thoát khỏi sự săn đuổi của bọn đạo chích...

Kỳ tới: Săn đuổi tận cùng

Theo Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk), những vụ voi rừng chết trên địa bàn huyện thời gian gần đây hầu hết là bị giết bởi họng súng của thợ săn. Từ tháng 7 đến tháng 8-2009 tại khu vực phân trường 3 và phân trường 4, xã Ia Lơi, huyện Ea Súp (do Công ty lâm nghiệp Ea H’Mơ quản lý) đã có hai con voi rừng bị bắn chết. Xác con voi thứ nhất được phát hiện vào ngày 11-6 ở khoảnh 3, tiểu khu 160 thuộc phân trường 3, Công ty lâm nghiệp Ea H’Mơ, ngà và đuôi voi đã bị chặt lìa mang đi mất.Con voi thứ hai được phát hiện ngày 8-8-2009 khi xác đang phân hủy. Ngày 2-1-2010 xã Ia R’Vê lại phát hiện một con voi bị sát hại tại tiểu khu 200. “Voi bị chết cách đó mười ngày, vòi bị cắt, một khúc đuôi và móng chân cũng bị cắt” - ông Lê Thanh Hải, chủ tịch xã Ia R’Vê, cho biết. Không lâu sau vào ngày 4-7 tại khoảnh 11 tiểu khu 149, thuộc Công ty Lâm nghiệp Ea H’Mơ, một con voi bị chết do trúng đạn vào đầu, bọn săn trộm không tìm được nơi voi chết nên xác vẫn còn nguyên.Những khu vực voi bị bắn chết đều là những địa bàn biên giới giáp với Campuchia và cũng là nơi đàn voi rừng trên 30 con đang sinh sống. Trong hàng loạt hình ảnh tại cơ quan công an, nhiều con voi nằm chết trong tư thế đang cố gượng dậy, có con chết mà đầu vẫn cứ hướng về rừng, có xác voi lại trôi trên sông thảm thương. Hầu hết xác voi đều không còn nguyên vẹn, bị chặt đầu, cắt ngà hay cắt đuôi.Là người trực tiếp điều tra nhiều vụ án voi rừng bị bắn chết, trung tá Trần Mạnh Hiếu - phó trưởng Công an huyện Ea Súp - cho hay: “Hiện tại những vụ án voi bị bắn chết vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa bắt được đối tượng nào. Cái khó là địa bàn hoạt động rộng nên khó xác định đối tượng, xác voi được phát hiện khi gần như đã thối rữa... Hiện tại vẫn chưa xác định được những lỗ đạn trong hộp sọ voi là đạn gì...”.Trong khi đó phía các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ đàn voi rừng trên địa bàn huyện Ea Súp cũng tỏ ra lúng túng. Ông Lê Văn Trọng, hạt phó Hạt kiểm lâm Ea Súp, cho biết: “Hiện nay săn bắn voi là vấn nạn lớn, nhưng đây là địa bàn biên giới nên khó kiểm soát. Cơ quan chúng tôi dù cố gắng nhưng không ai dám khẳng định sẽ không còn tiếp diễn những vụ voi rừng bị bắn chết”.Giờ đây đàn voi di chuyển về xã biên giới Ia R’Vê lại tiếp tục đối mặt với nguy cơ khác ngoài họng súng của thợ săn...Khi đang ở trong những khu vực voi bị bắn chết chúng tôi nhận được điện thoại của chính quyền và người dân tại xã Ia R’Vê: “Một đàn voi rừng đang về phá hoa màu của dân tại thôn 5”. Khi chúng tôi đến, những dấu chân voi to như chiếc nón lá vẫn chưa khô vết, hàng chục hecta lúa đang vụ thu hoạch và nhiều rẫy mì bị voi giẫm nát. Hàng chục bà con thôn 5 tập trung đến nhà của trưởng thôn Phạm Văn Toàn để bàn bạc phương án “tác chiến” chống voi rừng.Trời sẩm tối, đông đảo bà con lăm lăm trong tay những “ống thụt” (một công cụ gây nổ bởi khí đá), võng, nồi niêu, đuốc, gậy gộc kéo vào canh rẫy, quyết “ăn thua đủ” với đàn voi rừng để bảo vệ hoa màu. Mặc bóng tối dày đặc đoàn người vượt đường rừng trong đêm bằng xe máy. Trong đoàn có cả phụ nữ và trẻ em. Họ dựng lán, mắc võng vào thân cây, đốt lửa và chuẩn bị cả đồ ăn để “chiến đấu” lâu dài.Dụng cụ nhiều nhất để chiến đấu với voi rừng là những “ống thụt”, mà theo ông Lê Thanh Hải thì: “Dân ở đây đa số là người Bến Tre, họ sử dụng vũ khí gây tiếng nổ bằng khí đá từ thời chiến tranh để đuổi voi”. Ở đây nhà nào cũng trang bị 1-2 ống khí đá được làm từ những ống nhựa dài hơn 1m, một đầu bịt kín bằng lon sữa bò, phía dưới có đục lỗ để châm lửa gây tiếng nổ lớn xua đuổi voi.“Bùm! Bùm! Bùm...”, hàng loạt tiếng nổ, những đốm sáng, tiếng người la hét xé toạc cả bóng đêm trên các rẫy lúa, nương mì. Khói trắng, mùi khét lẹt của khí đá nồng nặc. Lại một đêm nữa bà con thôn 5 phải thức trắng quần nhau với “ông bồ” để bảo vệ niêu cơm của gia đình mình.“Hơn ba năm nay, năm nào chúng tôi cũng khổ vì voi, mà năm nay không hiểu sao voi lại về dày hơn, mùa nào cũng về, tháng nào cũng về. Dân chúng tôi chịu không nổi nữa. Một là dân sống, hai là voi sống”, anh Hoàng Văn Quân - chủ hộ vừa bị voi phá sạch 8ha lúa đang vụ thu hoạch - bức xúc.Còn bác Ngự - một thương binh - đã rớt nước mắt khi dẫn chúng tôi đi xem những rẫy lúa, nương mì bị voi phá sạch. “Nước mắt, mồ hôi của gia đình tôi bị voi phá sạch rồi. Vợ con tôi đòi đi mót những cọng lúa còn sót lại nhưng tôi cản vì voi ăn kỹ quá không còn bao nhiêu, sắp tới tôi cho ba mẹ con đi xuống phố làm mướn để trả nợ tiền phân bón”, bác Ngự cay đắng nói.Chị Mười Điền - người đã liều mạng đứng cách con voi 5m pha đèn để đuổi, kể: “Voi về, xã nói dân tự đuổi, kiểm lâm khuyến cáo đuổi chứ không được làm hại voi, bộ đội biên phòng động viên voi về thì họ sẽ hỗ trợ xua đuổi. Vậy mà khi voi về dân gọi thì họ nói chúng tôi không báo trước để xếp lịch, không kịp huy động lực lượng (!)”. Người dân phải tự “chiến đấu” với voi. Mỗi đêm họ đốt hết 10kg khí đá để “dằn mặt” voi, đêm nào voi về thì đốt hết 15-20kg. Một ký cũng mất tới 40.000 đồng chứ không ít.Bà con cho biết cách đây một ngày, một đoàn ngoài tỉnh đã vào thống kê thiệt hại hoa màu trong xã. “Suốt ba năm nay, cứ đến vụ mùa là voi “thu hoạch giùm”, dân hoảng loạn mà chẳng thấy chính quyền hỗ trợ gì cả. Chỉ duy nhất một lần cán bộ xã thương dân đêm hôm lặn lội đi canh voi nên đã ủng hộ cho thùng mì gói” - bác Ngự buồn nói. Nhiều hộ gia đình ở đây khẳng định nếu cứ như thế này họ sẽ bỏ xứ mà đi hoặc phải “tự xử” với voi rừng..._____________________