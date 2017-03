“Phố đèn đỏ” giữa ban ngày

Nhiều nạn nhân không dám trình báo Công an Q.6 cho biết từ đầu năm 2011 đến nay đã bắt giữ 17 gái mại dâm ở khu vực công viên Phú Lâm có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người đi đường. Đa số đối tượng trên lợi dụng khách say xỉn, mất cảnh giác để “ăn hàng”. Trung tá Phạm Văn Nho, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Q.6, nhận định: “Không ít nạn nhân sau khi bị trộm cướp, trấn lột tài sản đã không kịp thời báo công an vì xấu hổ, khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong quá trình điều tra”.