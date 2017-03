Vạch trần đường dây buôn thận - Kỳ 4: Bước đường cùng

Kiểm soát mua bán thận: có luật vẫn khó Trao đổi với ngày 11-9, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho biết đang yêu cầu xác minh, rà soát các quy định trong vụ đường dây buôn bán thận xuyên quốc gia, trong đó có nhiều ca ghép được thực hiện tại Bệnh viện T.Ư Huế thời gian qua. “Chúng tôi sẽ xem lại cụ thể về quy trình, chuyên môn, trách nhiệm của bệnh viện, đồng thời đề nghị Thanh tra Bộ Y tế mời cơ quan công an vào cuộc” - ông Khuê nói. Trước đó, ông Nguyễn Huy Quang - vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) - cho biết quy định hiện hành cho phép tự nguyện hiến tặng mô tạng, tuy nhiên ông Quang nhận xét nếu việc hiến tặng hoàn toàn thông qua Trung tâm điều phối quốc gia về hiến ghép mô tạng sẽ kiểm soát phòng chống mua bán mô tạng hiệu quả hơn. Còn nếu việc “tự nguyện hiến tặng” mà có địa chỉ tiếp nhận mô tạng cụ thể thì dễ xảy ra mua bán hơn. Việc có mua bán tạng hay không có thể thông qua cơ quan công an xem xét. Ông Quang cũng cho rằng nếu quảng cáo mua bán mô tạng trên Internet công khai thì cần đề nghị cả Bộ Thông tin - truyền thông vào cuộc. Theo một chuyên gia về Luật hiến ghép mô tạng, do luật hiện hành không quy định hiến - nhận mô tạng phải thông qua trung tâm điều phối mà có thể hiến - nhận tạng trực tiếp, có địa chỉ cụ thể của cả hai bên hiến - nhận, nên dù có luật về cho, hiến, lấy ghép mô tạng đã gần 10 năm nay nhưng việc kiểm soát mua bán tạng vẫn rất khó khăn. Theo chuyên gia này, hầu hết các ca hiến tặng tạng có tên, địa chỉ người nhận cụ thể, người hiến và nhận không có yếu tố huyết thống thì đều có dấu hiệu mua bán, nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa có cơ sở để xử lý. Chuyên gia này cũng cho rằng Trung tâm điều phối quốc gia về hiến ghép mô tạng đã đi vào hoạt động chính thức được hơn một năm, nhưng trụ sở và nhân sự đều trực thuộc Bệnh viện Việt Đức, nên hầu hết chỉ điều phối hiến - ghép cho Bệnh viện Việt Đức. “Tôi muốn là trung tâm này phải dời về Bộ Y tế, có nhân sự trực thuộc nhiều bệnh viện và làm việc độc lập mới điều phối một cách khách quan. Về thủ tục hồ sơ, các hội đồng do bệnh viện lập ra để xét cũng chưa đảm bảo khách quan” - chuyên gia này cho biết. L.ANH