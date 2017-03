Bầu Kiên bị bắt: Vàng tăng nóng, chứng khoán đỏ sàn

Chứng khoán rớt thê thảm dù mới mở cửa giờ giao dịch buổi sáng. Giới phân tích cho rằng nhiều khả năng thị trường phản ứng trước thông tin "bầu Kiên" bị bắt.









Theo T.Phương (NLĐO)

Đầu ngày, các thương hiệu vàng lớn tại TPHCM niêm yết giá vàng mua vào 42,48 triệu đồng/lượng, bán ra 42,53 triệu đồng/lượng, giảm 70.000 đồng/lượng so với chiều hôm qua.Tuy nhiên, ngay sau đó giá vàng lập tức dậy sóng khi quay đầu tăng mạnh. Đến 10 giờ, giá vàng mua vào đạt 42,89 triệu đồng/lượng, bán ra 42,95 triệu đồng/lượng.Lúc 10 giờ 30, giá vàng nhảy vọt lên 42,98 triệu đồng/lượng mua vào, 43,08 triệu đồng/lượng bán ra, tăng hơn 500.000 đồng/lượng so với chiều hôm qua. Ngược với đà tăng nóng của giá vàng trong nước, giá vàng thế giới biến động không đáng kể.Tương tự, chứng khoán có một ngày giao dịch thảm hại khi hàng loạt mã đỏ sàn, nhất là cổ phiếu của ngân hàng (ACB) – mã ACB và NH Eximbank (mã EIB).Lúc 10 giờ 39 phút, sàn HOSE – TPHCM mất 19 điểm (tương đương 4,35%) xuống còn 418,28 điểm trong khi sàn HNX – Hà Nội mất 3,54 điểm (giảm 5,01%) xuống mức 67,11 điểm. Theo thông tin của giới phân tích, khả năng vàng tăng nóng, chứng khoán đỏ sàn có thể liên quan đến thông tin ông Nguyễn Đức Kiên – tức “bầu Kiên” bị bắt vào tối hôm qua 20-8.Giá vàng tăng nóng do nhiều người chuyển sang gom vàng nhưng một số người khác cũng đem bán chốt lời khi thấy giá tăng cao. Trong khi đó, chứng khoán được xem là phản ứng mạnh mẽ với thông tin này khi sàn TPHCM lao dốc thảm hại.