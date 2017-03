Giá sữa tiếp tục ổn định đến hết tháng 3

Theo tin từ Bộ Công Thương, trong tháng 2 tình hình sản xuất sữa ổn định, nguồn cung nhập khẩu dồi dào, giá nhiều loại sữa trong nước tiếp tục ổn định so với tháng trước.

Nửa đầu tháng 2, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa đạt 43,08 triệu USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ tháng trước và tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2016. New Zealand tiếp tục là thị trường cung cấp sữa lớn nhất cho Việt Nam với 25,38 triệu USD, chiếm 36% tổng kim ngạch nhập khẩu sữa. Tiếp theo là Singapore với 12,03 triệu USD, chiếm tỉ trọng 17%.

Bộ Công Thương cho biết trong tháng 2, giá nguyên liệu sữa tăng tại nhiều thị trường do nguồn cung tiếp tục thu hẹp. Trước mắt giá sữa có thể sẽ tiếp tục ổn định cho đến hết tháng 3-2017 nhưng với việc giá sữa thế giới tăng khá mạnh có thể gây áp lực tăng giá sữa trong nước thời gian tới.



Giá bán lẻ một số sản phẩm sữa bột cho trẻ dưới sáu tuổi tại thời điểm tháng 2-2017

Chủng loại Giá (đồng/hộp) So với Tháng 1-2017 Sữa Nan Nga số 1 400g 192.000 ổn định Nan Nga số 2 400g 192.000 ổn định S26 Úc Gold 1 900g 485.000 ổn định Enfamil A+1 Brain Plus 900g 528.700 ổn định Enfa Gow 3 Brain Plus 900g 420.000 ổn định Frisolac Gold 1 900g 395.000 ổn định Friso Gold 2 loại 900g 410.000 ổn định Dielac Alpha Gold Step 4 207.900 ổn định Dielac Optimum step 1 loại 900g 300.000 ổn định Dielac Optimum Gold 2 370.900 ổn định Sữa bột Cô gái Hà Lan 456 900g 174.000 ổn định