Giao lưu trực tuyến: Vui sắm Tết - Vay tiêu dùng

Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng trả lời:

Thông thường quy trình thu hồi nợ của ngân hàng so với các công ty tài chính không có sự khác biệt. Trên thực tế, các công ty tài chính có một bộ phận thu hồi nợ với nhiều nhân lực và nhiều phương pháp thu hồi nợ khác với ngân hàng. Các công ty tài chính có thể có những cách thu hồi nợ linh hoạt hơn ngân hàng. Còn ngân hàng thường vận dụng các biện pháp tư pháp như khởi kiện ra tòa án trong việc thu hồi nợ. Quá trình kiện tụng này thường mất rất nhiều thời gian và chi phí cho ngân hàng. Vì thế, các ngân hàng không muốn cho vay những món nhỏ và thường đòi những tài sản thế chấp có giá trị để bảo đảm món vay. Trong khi đó, các công ty tài chính thì linh hoạt hơn trong các điều kiện cho vay.

Trong tất cả mọi trường hợp, người tiêu dùng được pháp luật bảo vệ. Các tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng và các công ty tài chính phải tuân thủ các quy định pháp luật. Những biện pháp truy đòi mang tính đe dọa, xâm phạm an ninh cá nhân đều bị luật pháp cấm đoán. Ngay cả trường hợp những áp lực mang tính áp đảo tinh thần. Trong các trường hợp này, người dân có quyền yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp để bảo vệ sự an toàn của mình. Hơn thế nữa, trường hợp người đi vay cảm thấy bị tổn hại có thể tìm sự tư vấn của các chuyên gia pháp luật để tìm cách bảo vệ chính mình.



Ảnh: Hoàng Giang.