Chỉ DN trong nước được làm du lịch trên đèo Hải Vân

Theo quyết định, diện tích sử dụng đất của dự án là 6.100 m2, mục tiêu là xây dựng một điểm du lịch phục vụ nhu cầu ngắm cảnh, mua sắm và giải trí cho người dân địa phương cũng như du khách. TP yêu cầu mật độ xây dựng của dự án không quá 20%, chiều cao xây dựng công trình tối đa hai tầng. Các hạng mục chính theo quy hoạch gồm: Khối nhà quản lý; ki-ốt kết hợp vệ sinh công cộng; khối ki-ốt bán hàng lưu niệm, giải khát; sàn cảnh quan ngắm cảnh; bãi đậu xe; chòi nghỉ kết hợp ngắm cảnh... Tổng mức đầu tư dự kiến không thấp hơn 50 tỉ đồng, triển khai trong hai năm 2016-2017.

Do đèo Hải Vân là khu vực rất nhạy cảm về quốc phòng, an ninh nên ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu dự án này phải do các doanh nghiệp trong nước đảm trách, đồng thời nên sử dụng lao động địa phương.

LÊ PHI