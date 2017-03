Cục An toàn Thực phẩm không cấp chứng nhận cho hạt điều bị thu hồi tại Mỹ

Theo Cục này, trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (Mỹ) đã thông tin về việc Công ty Grand BK tại Maspeth, New York đang tiến hành thu hồi 450 hộp hạt điều khô có nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonnella. Sau khi nhận được thông tin này, Cục An toàn thực phẩm đã tiến hành kiểm tra hồ sơ cấp công bố tại Cục và xác định như trên. Cục An toàn Thực phẩm sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vấn đề này.

Vi khuẩn Salmonella gây bệnh nhiễm khuẩn đường ruột. Nhiễm khuẩn có thể lây lan từ ruột vào máu trong cơ thể và các nơi khác trong cơ thể.