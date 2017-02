Doanh nghiệp đau đầu vì lãi suất bất ngờ tăng

Ba lý do đẩy lãi suất tăng Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo mặt bằng lãi suất huy động và cho vay sẽ tăng thêm 0,5%-1%/năm trong năm 2017. Có ba nguyên nhân khiến mặt bằng lãi suất khó có thể “nằm im”. Thứ nhất, tín dụng được dự báo là sẽ vẫn duy trì ở mức cao (17%-18%/năm) nhằm mục tiêu hỗ trợ cho tăng trưởng. Thứ hai, lạm phát sẽ tiếp tục chịu áp lực gia tăng và đây là cơ sở để tăng lãi suất danh nghĩa. Thứ ba, NHNN cần duy trì một độ rộng hợp lý cho lãi suất VND so với USD và việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) dự kiến có thêm ba lần điều chỉnh lãi suất trong năm 2017 sẽ gây ra áp lực tăng lãi suất VND. Thông tư 39/2016 của NHNN có hiệu lực từ ngày 15-3-2017 nêu rõ: Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của người vay; trừ trường hợp cho vay ngắn hạn bằng tiền đồng thì lãi suất thỏa thuận không vượt quá mức lãi suất cho vay tối đa do thống đốc NHNN quyết định trong từng thời kỳ nhằm đáp ứng một số nhu cầu vốn. Đây được xem là điểm mới về lãi suất cho vay.