Giá vàng lao dốc, đừng hoảng loạn

Đẩy rủi ro cho khách hàng Tại một số tiệm vàng, giá bán được niêm yết ở mức 35 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng chỉ khoảng 33 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá mua và bán lên đến 2 triệu đồng/lượng. Điều này không khác nào các chủ tiệm vàng đang đẩy hết rủi ro về phía khách hàng. “Có lẽ sợ giá vàng thế giới sẽ tiếp tục biến động mạnh và bất thường sẽ không có lợi cho mình nên một số chủ tiệm vàng tìm cách đẩy rủi ro về phía người mua vàng. Vì vậy người dân cần phải thận trọng, không nên đổ xô đi mua để tránh bị lợi dụng” - một chuyên gia nói. Mất hơn 4,5 triệu đồng/lượng Đầu tháng 7 vừa qua, giá vàng miếng vượt mốc 40 triệu đồng/lượng, nay xuống chỉ còn dao động quanh ngưỡng 35 triệu đồng/lượng. Do vậy, những người trót ôm vàng vào thời điểm giá cao ngất ngưởng giờ đây đã mất khoảng 4,5-5 triệu đồng/lượng. Với những nhà đầu tư mua vàng ở mức giá khủng thì nay như đang ngồi trên đống lửa vì càng chờ đợi càng mờ mịt với cơ hội bán chốt lời. Tuy vậy, một số nhà đầu tư phân tích giá vàng có lúc tăng, lúc giảm. So với đỉnh cao hồi đầu tháng 7, vàng đã giảm khoảng 11% nhưng so với đầu năm nay vàng vẫn cao hơn khoảng 7%.