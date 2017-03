Kinh tế chưa ổn, tin đồn còn đất sống

Hóa giải tin đồn Nhà đầu tư, người dân cần dựa vào thông tin chính thống để ra quyết định có lợi nhất cho mình. Đại tá Nguyễn Xuân Hiền, phó cục trưởng Cục An ninh tài chính - tiền tệ (A84) Bộ Công an, nhận định. Đại tá Nguyễn Xuân Hiền - Ảnh: Nguyễn Khánh * Vừa qua có tin đồn ông Trần Bắc Hà, chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, bị bắt. Xin ông cho biết cơ quan công an đã có biện pháp gì để hóa giải những tin đồn này? - Về tin đồn nói chung, ngay sau khi có thông tin, cơ quan công an đã có phản ứng. Trước mắt phải xem xét tin đó có nội dung như thế nào, liên quan đến các cơ quan chức năng nào thì các cơ quan chức năng của Nhà nước sẽ phải phối hợp trước với nhau xác minh các thông tin đó. Trên cơ sở đó xác định mức độ tin như thế nào để cảnh báo cho người dân. Còn nếu xác định tin đồn có ý đồ, mục đích thì phải nhanh chóng bằng mọi biện pháp để điều tra xác minh. Cụ thể, trong vụ việc tin đồn liên quan đến ông Trần Bắc Hà và BIDV, Tổng cục An ninh nội địa đã xác minh, khẳng định không có thông tin này và sau đó thông báo đến các cơ quan thông tin đại chúng nhằm ổn định tình hình, tránh gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và nhà đầu tư. * Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư và người dân do không đủ thông tin nên thường tin vào tin đồn và họ thường dễ bị thiệt hại nhất. Có phải nguyên nhân là do sự chậm trễ từ khi có tin đồn đến khi có thông tin chính thống? - Sự việc tin đồn liên quan đến ông Trần Bắc Hà đã được xử lý rất nhanh. Cơ quan an ninh đã xác minh thông tin và nhanh chóng thông báo để ổn định tình hình. Sự việc này tôi đánh giá là phản ứng nhanh, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ở đây cần cảnh báo với người dân và nhà đầu tư là khi nghe thông tin (dù tin đồn hay không) thì phải căn cứ vào thông tin chính thống để có suy xét đối với nguồn tin. Đây là điều quan trọng nhất vì nhà đầu tư là người đưa ra quyết định mua bán, không thể vì tin đồn mà bán tống bán tháo. Một số nhà đầu tư VN có tâm lý đám đông nên khi nghe tin đồn là bán mà không có căn cứ quan trọng để phân tích và có quyết định chính xác. Mặt khác, trình độ nhà đầu tư không đồng đều, có nhà đầu tư thật sự chuyên nghiệp thì ứng xử với tin đồn khác. Điều này cũng cho thấy ứng xử với tin đồn, tin chưa chính thống hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ nhận thức, kinh nghiệm chuyên môn, khả năng phân tích, phán đoán của từng người. Minh Quang thực hiện