Mạnh tay phạt DN không giảm giá cước

Không giảm là không hợp lý Đại diện Vinasun cho biết hãng đã kê khai với Sở Tài chính TP.HCM là không giảm giá. Lần giảm giá gần đây nhất là tháng 9-2015, Vinasun giảm 500 đồng/km (khi giá xăng tháng 9-2015 giảm mạnh gần 1.200 đồng/lít xuống còn khoảng 17.330 đồng/lít). Sau đó giá xăng có tăng trong khoảng hai tháng nhưng Vinasun đã không tăng giá cước. Do vậy, dù đến tháng 11-2015 xăng giảm giá nhưng Vinasun không thể giảm giá được. Một chuyên gia về quản lý giá cho biết đến mốc mới ngày 4-1, giá xăng chỉ còn khoảng 16.000 đồng/lít, so với giá 17.330 đồng/lít đầu tháng 9-2015 là đã giảm khoảng 1.300 đồng/lít. Nếu giá cước vẫn như giá cước tháng 9-2015 là không hợp lý. Với mức giảm này, giá cước có thể giảm tương ứng 400-500 đồng/km (giá xăng chiếm khoảng 35% trong cơ cấu giá cước). Tăng, giảm là đương nhiên Thời gian qua, giá xăng dầu liên tục lượn sóng, một số doanh nghiệp cũng đã điều chỉnh theo quá trình tăng, giảm giá nhiên liệu. Việc tăng, giảm theo giá nhiên liệu là đương nhiên. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng giá cước vận tải cũng phải do quy luật thị trường. Trong đó, nếu cái cần giảm mà doanh nghiệp không giảm thì đương nhiên khách hàng sẽ không tìm đến doanh nghiệp đó, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp này sẽ “chết”. Ông BÙI DANH LIÊN, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội