Mỹ thêm ‘luật mới’, doanh nghiệp Việt càng thêm khó

Thủy sản Việt giảm sức cạnh tranh tại Mỹ Bộ Công Thương nhận định trong tám tháng đầu năm nay xuất khẩu thủy sản sang hầu hết thị trường lớn tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng trưởng chậm lại và xuất khẩu sang Đức, Úcgiảm. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ tăng trưởng chậm do xuất khẩu tôm và cá tra gặp khó khăn. Việc Mỹ áp thuế chống bán phá giá đối với tôm và cá tra Việt Nam khiến các mặt hàng này bị giảm khả năng cạnh tranh so với các đối thủ. Hơn nữa, việc cá tra xuất khẩu sang thị trường Mỹ phải kiểm tra 100% lô hàng kể từ ngày 2-8-2017 đã khiến giá nhập khẩu vào thị trường này tăng đáng kể, đẩy chi phí tăng mạnh. Chưa hết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã dự kiến sẽ đưa ra mức thuế chung cho các công ty cá tra của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá dành cho các công ty sẽ giống nhau từ tháng 3-2018.