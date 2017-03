Tạm giữ hàng Đông dược không rõ xuất xứ

Hiện vụ việc đang được PC46 - Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý.

Công an tiến hành kiểm tra và niêm phong Đông dược và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Ảnh: GT

Cũng liên quan đến mặt hàng Đông dược và thực phẩm chức năng, trước đó ngày 31-7, trinh sát của PC46 - Công an TP Cần Thơ kiểm tra nhà thuốc Trường Thọ Đường (phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Qua kiểm tra, lực lượng của PC46 phát hiện hàng trăm mặt hàng thuốc Đông dược, thực phẩm chức năng với bao bì, vỏ hộp ghi bằng chữ Trung Quốc, Thái Lan… Chủ cơ sở không hóa đơn, chứng từ để xuất trình khi công an kiểm tra, phát hiện số Đông dược, thực phẩm chức năng này.