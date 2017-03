Thị trường nước mắm phục hồi sau ‘cú sốc asen’

Thông tin nước mắm nhiễm asen vượt ngưỡng do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng (NTD) Việt Nam (Vinastas) công bố lập lờ đã khiến doanh nghiệp (DN) sản xuất nước mắm truyền thống lao đao, NTD hoang mang.

Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi trong mấy ngày gần đây, tình hình tiêu thụ nước mắm đã bắt đầu phục hồi.

Không còn hoang mang

Tiểu thương tại một số chợ lẻ ở TP.HCM như Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Trỗi, Tân Định… cho biết gần đây sức mua nước mắm chậm hơn so với trước. Bà Lê Thị Khuê, tiểu thương chợ Hoàng Hoa Thám, kể sạp của bà bán nước mắm công nghiệp lẫn nước mắm truyền thống. Mấy ngày nay nước mắm công nghiệp bán không được, nước mắm truyền thống cũng lác đác người mua. Hiện bà chỉ dám nhập hàng cầm chừng chứ không nhập nhiều.

“Chúng tôi chỉ là người mua đi bán lại kiếm chút lời. Người ta công bố thông tin nước mắm có asen nhưng lại không nói rõ asen hữu cơ (không độc hại) hay asen vô cơ (độc hại) khiến tiểu thương chịu nhiều thiệt hại” - bà Khuê than thở.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị U., tiểu thương chợ Nguyễn Văn Trỗi, cho hay sau khi có thông tin nước mắm nhiễm asen, buôn bán cũng có ảnh hưởng nhưng không nhiều. Có điều, do Vinastas công bố thông tin lập lờ khiến NTD có phần thận trọng khi mua nước mắm truyền thống.

“Dù sức tiêu thụ nước mắm truyền thống chưa bị giảm đột ngột nhưng tôi cũng chỉ dám nhập ít. Ví dụ bình thường lấy 5-10 thùng bán dần, giờ chỉ lấy một thùng, bán hết sẽ lấy tiếp” - chị U. chia sẻ.

Nhiều tiểu thương khác thì cho hay sau khi xem báo được biết cơ quan nhà nước đã công bố toàn bộ mẫu nước mắm khảo sát trên thị trường an toàn, không có asen gây hại sức khỏe thì mọi người đã chọn mua nước mắm truyền thống trở lại.



Khách đang chọn mua nước mắm tại siêu thị ở TP.HCM. Ảnh: TÚ UYÊN

Siêu thị buôn bán bình thường

Khảo sát tại siêu thị Co.opmart, Big C, Lotte Mart cho thấy nước mắm truyền thống vẫn được bày bán bình thường. Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Tổng Giám đốc thường trực Saigon Co.op, khẳng định: “Tất cả sản phẩm nước mắm đang bày bán tại hệ thống bán lẻ của chúng tôi đều đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định hiện hành và được kiểm nghiệm định kỳ để NTD an tâm khi sử dụng” - ông Nguyễn Anh Đức nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đức, thời điểm này, Saigon Co.op tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến asen hết sức cẩn trọng trên nguyên tắc minh bạch và trung thực nhằm vừa đảm bảo tối đa quyền lợi chính đáng của NTD cũng như các đơn vị đối tác, nhà sản xuất uy tín.

Đại diện hệ thống siêu thị Big C cho biết siêu thị luôn theo dõi chặt chẽ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và theo sát hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước để có kế hoạch ứng xử phù hợp.

Bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP.HCM, cho hay nước mắm truyền thống đã được minh oan nhưng có những thiệt hại hữu hình lẫn vô hình mà các cơ sở sản xuất nước mắm phải gánh chịu. Ví dụ ở thị trường TP, bình thường tiểu thương nhập gối đầu liên tục nhưng nay nhập từng đợt, bán hết mới lấy. Vì vậy, lượng hàng đưa ra thị trường của một số cơ sở nước mắm có chậm hơn trước.