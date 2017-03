Vietlott chính thức lên tiếng vụ vé số kiểu Mỹ

Theo đó, Vietlott khẳng định quy trình trả thưởng giải Jackpot (giải đặc biệt, trị giá 92 tỉ đồng) ngày 18-10 tuân thủ đúng quy định và không thu hồi giải thưởng đối với ông Thái ở Trà Vinh. Vietlott đã hoàn tất thủ tục trả thưởng bằng hình thức chuyển khoản.

Vietlott cũng cho hay hiện công ty phát hành vé số tự chọn qua thiết bị đầu cuối tại các điểm bán hàng của Vietlott. Mỗi vé in ra tại các thiết bị đầu cuối do nhân viên bán hàng thực hiện có mức giá 10.000 đồng/lần tham gia dự thưởng. Tuy nhiên, theo phản ánh của giới truyền thông, một số cá nhân, tổ chức đến điểm bán hàng của Vietlott mua vé và tự đưa về các địa bàn không có điểm bán hàng Vietlott (hoặc các địa phương Vietlott chưa triển khai kinh doanh) để bán lại với giá cao hơn so với mệnh giá của Vietlott.

Về vấn đề này Vietlott khuyến cáo người dân có nhu cầu tham gia sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott nên đến trực tiếp các điểm bán hàng với nhận dạng thương hiệu Vietlott để được các nhân viên điểm bán hàng phục vụ, đảm bảo mua đúng giá phát hành, tránh rủi ro bị lừa đảo hoặc mua vé với giá tiền cao hơn mệnh giá in trên vé.