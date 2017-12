Thịt heo “nóng” ở chợ tươi lâu do tẩm thuốc

Ngày 25/12 Ban kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố đã làm việc với công ty Vissan về nguồn hàng tết để chuẩn bị cho chương trình Lắng nghe và trao đổi 2018 diễn ra vào đầu tháng 1.

Đại diện công ty Vissan cho biết ngay từ tháng 6 công ty đã triển khai dự trữ nguyên vật liệu cho sản xuất tết và sau tết.

Theo đó, công ty sẽ cung ứng ra thị trường trên 3.000 tấn thịt heo và thịt bò tươi sống trong dịp tết Nguyên đán 2018, tăng 30% so với tết 2017; trên 3.500 tấn thực phẩm chế biến các loại tăng 15% so với tết 2017. Tổng giá trị hàng hóa công ty dự trữ cho tết năm nay là 650 tỷ đồng. Vissan đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường trước, trong và sau tết với nguồn hàng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt đảm bảo giá cả ổn định, thậm chí còn có nhiều chương trình giảm giá sâu thịt tươi sống vào cận tết.

Ban kinh tế Ngân sách HĐND ghi nhận những nỗ ực trên nhưng cũng đặt ra vấn đề đảm bảo ATVSTP đối với hàng tết.

Bà Đặng Thị Phương Ninh, Phó tổng giám đốc Vissan cho biết, từ lâu Vissan có những bước chấn chỉnh trong kiểm soát vấn đề này. Trước đây công ty có hơn 200 trang trại liên kết, nhưng hiện công ty chỉ chọn những trang trại có quy mô đầu tư lớn, thực hiện bài bảng theo tiêu chuẩn VietGap…Đến nay Vissan có 40 trang trại liên kết đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn của công ty. Công ty cũng đầu tư hệ thống test nhanh dư lượng kháng sinh, chất cấm, thuốc an thần....



Giá thịt heo đảm bảo ổn định trước trong và sau tết

Theo bà Ninh, Vissan không bán thịt heo ngoài ở chợ truyền thống mà chỉ bán thịt lạnh. Nguyên nhân là qua nhiều kết quả kiểm tra cho thấy, nếu thịt giết mổ từ đêm khuya đến 12h trưa thì vi sinh bắt đầu phát triển, sau 2 giờ thịt thay đổi màu sắc.

"Thịt ở chợ truyền thống bán qua 12 giờ trưa đến chiều vẫn còn tươi thì tôi đảm bảo 100% là có tẩm thuốc, trừ khi họ vừa giết mổ từ trưa để bán cho buổi chiều. Tuy nhiên người tiêu dùng hiện nay vẫn chưa ý thức về vấn đề sức khỏe nên vẫn thích thịt “nóng”. Do vậy, thịt giết mổ từ Vissan phải qua điều kiện làm lạnh chuẩn mới xuất ra thị trường" - bà Ninh nói.



Ban kinh tế-Ngân sách HĐND đặt câu hỏi: thời gian cung ứng thịt heo cho các điểm bán, kế hoạch bán hàng cho các KCN , KCX, bán hàng lưu động được Vissan chuẩn bị ra sao?

Đại diện Vissan cho biết đối với siêu thị ở các tỉnh thì từ 9 giờ tối heo bắt đầu giết mổ ở công ty, 2 giờ sáng xe khởi hành đi các tỉnh Kiên Giang, Rạch Giá đến tận Cà Mau để đảm bảo 6 giờ sáng là thịt có ở siêu thị Co.opmart ở tỉnh đó.

Riêng trong thành phố vào cao điểm tết Vissan hay các doanh nghiệp khác được Sở GTVT hỗ trợ giúp DN đưa hàng nhanh nhất đến siêu thị. Tuy nhiên có một số siêu thị cửa hàng nằm ở những đường nhỏ, xe lớn không vào được thì công ty đầu tư 30 xe máy có thùng phía sau để đảm bảo đáp ứng hàng hóa không thiếu cục bộ.