3 vấn đề pháp lý trong vụ VN Pharma

Nếu tòa triệu tập thì phải có mặt Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 25-10, ĐBQH-LS Trương Trọng Nghĩa nói: “Đối với các phiên tòa, người tham gia không phải là nguyên đơn, bị đơn hoặc bị cáo mà là nhân chứng hay những người liên quan thì tòa có thể mời hoặc triệu tập. Nếu tòa triệu tập thì anh phải đến. Nếu không đến là vi phạm pháp luật, trừ khi có lý do chính đáng”. Nếu người được triệu tập vắng mặt hoặc người được triệu tập nhưng đi không đúng thành phần có khi còn phải hoãn phiên tòa. Trong trường hợp tòa triệu tập đích danh một lãnh đạo nào đó vì vai trò của họ trong vụ việc (cả dân sự, hình sự) thì người đó có thể xin vắng mặt với lý do phù hợp và được HĐXX chấp thuận. Còn nếu vắng mà không có lý do chính đáng hoặc không được HĐXX chấp thuận thì phải có chế tài. “Nếu tòa triệu tập đích danh thứ trưởng Bộ y tế mà thứ trưởng muốn vắng mặt thì phải có văn bản xin phép vắng mặt và được HĐXX chấp thuận” - ông Nghĩa nói. CHÂN LUẬN