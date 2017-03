Bẻ hướng camera theo dõi vẫn không thoát

Ngày 22-11, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, tuyên y án sơ thẩm, phạt Đào Trọng Bảo (18 tuổi) sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản.



Bị cáo Đào Trọng Bảo nghe tòa phúc thẩm tuyên y án sáu tháng tù vào ngày 22-11. Ảnh: N.NAM

Tòa Phúc thẩm cho rằng hành vi của bị cáo bẻ hướng camera để tránh bị phát hiện cho thấy chủ đích của bị cáo cố ý thực hiện tội phạm. Bị cáo từng có tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản nên không thể xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Mặc dù, tuổi đời bị cáo còn trẻ, khi phạm tội là học sinh lớp 12 nhưng bị cáo không chí thú học hành mà liên tục phạm tội nên cần phải có mức hình phạt nghiêm để răn đe.

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 14-6, Bảo đến sân bóng đá HQ (phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) đá bóng. 20 phút sau, Bảo nghỉ đá bóng và đi ra sân thì phát hiện xe máy của anh HQT không khóa cốp xe và không người trông giữ.

Bảo nghĩ có tài sản trong cốp xe nên nảy sinh ý định trộm cắp. Do trong sân có gắn camera theo dõi nên Bảo đã bẻ hướng quay của camera để tránh bị phát hiện. Bảo lấy một điện thoại iPhone 6S gold trong cốp xe của anh T. mang về nhà nhưng không dùng được do máy cài mật khẩu. Sau đó, Bảo đem điện thoại đến tiệm để chạy lại chương trình.

Do bị mất điện thoại nên anh T. đến công an phường Châu Văn Liêm trình báo. Quá trình điều tra, công an đã xác định Bảo là người lấy trộm điện thoại của anh T. và Bảo đã thừa nhận.

Theo giám định, giá trị tài sản đối với điện thoại Bảo trộm được là 15,5 triệu đồng.



Trước đó, vào năm 2015, Bảo đã bị phạt hành chính 750.000 đồng cũng về hành vi trộm cắp tài sản.