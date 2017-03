Cảnh giới cho đồng bọn giật giỏ xách rồi ngày hôm sau đi tự thú

Bị cáo Huỳnh Văn Tâm trước vành móng ngựa.

Theo hồ sơ, khoảng 22h ngày 29-12-2013, Ngô Đình Nhu (trú Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang), Lê Đình Thuận (trú 17/5 Nguyễn Khuyến, Nha Trang), Phạm Ngọc Chương (trú 89/2 Nguyễn Khuyến, Nha Trang) và Tâm cùng ngồi uống nước mía trên đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang.

Tại đây, Tâm rủ Nhu, Chương và Thuận đi cướp giật tài sản, cả bọn đồng ý. Thuận điều khiển xe máy chở Nhu, còn Chương điều khiển xe máy chở Tâm chạy đến khu vực Vĩnh Hải, Nha Trang tìm người mang theo tài sản thì ra tay.

Khi đến trước một khách sạn ở đường Bắc Sơn thì Tâm phát hiện bà Guseletova Galina - khách du lịch quốc tịch Nga đang đi bộ dưới đường, trên tay cầm 1 giỏ xách. Tâm và Chương đứng cảnh giới, Thuận chạy xe tới áp sát để Nhu ngồi sau giất lấy giỏ xách của bà Galina.

Sau khi giật được giỏ xách, Thuận chở Nhu bỏ chạy. Khi đến phía sau trường tiểu học Vĩnh Hải, Thuận dừng xe lại cùng Nhu lục giỏ xách, bên trong giỏ có 760.000 đồng, 2 điện thoại Iphone 3Gs. Nhu lấy hết tài sản, còn lại chiếc giỏ xách thì vứt bỏ tại khu vực bãi cỏ bên đường.

Sau đó, Nhu đưa tất cả “chiến lợi phẩm” vừa cướp giật được cho Tâm giữ, Tâm chia cho Chương và Thuận mỗi người 100.000 đồng và chia cho Nhu 120.000 đồng, số tiền còn lại Tâm giữ. Ngoài ra, Tâm đưa cho Thuận giữ 1 điện thoại, đưa cho Chương 1 điện thoại nhằm mục đích để hôm sau mang đi tiêu thụ.

Tuy nhiên, ngày 30-12-2013, Chương đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tự thú và giao nộp chiếc điện thoại Iphonne 3Gs. Tiếp đó ngày 2-1-2014, Nhu đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đầu thú và giao nộp 120.000 đồng. Ngày 10-1-2014, Thuận đến Công an đầu thú giao nộp 1 chiếc điện thoại và 100.000 đồng.

Riêng Tâm bỏ trốn đến ngày 8-11-2014 bị bắt theo lệnh truy nã.

Tòa đã tuyên phạt Nhu 3 năm 6 tháng tù, Thuận 3 năm 3 tháng tù, Chương 3 năm tù cùng về tội cướp giật tài sản. Theo định giá tổng giá trị tài sản bị cướp giật là 4.790.000 đồng.

Sáng 8-4, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Tâm (SN 1990, trú 97/3 Nguyễn Khuyến, Nha Trang) 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.