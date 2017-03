Chỉ xưởng may người khác, nói là của mình để lừa vay 5,3 tỉ

Theo hồ sơ, đầu năm 2013, vì nợ tiền nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Tuyết nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền với lãi suất cao. Tuyết nói với bà Nguyễn Thị Hà là vợ chồng Tuyết có một xưởng may mặc cần tiền đầu tư. Sau đó, Tuyết dẫn bà Hà đến một xưởng may của người khác và... giới thiệu là xưởng may của mình để lấy lòng tin. Từ tháng 4-2013 đến tháng 6-2014, Tuyết đã bốn lần vay của bà Hà tổng cộng 5,3 tỉ đồng. Đến nay Tuyết chỉ mới trả được 592 triệu đồng và chiếm đoạt của bà Hà hơn 4,7 tỉ đồng.