Chiều nay tòa án họp báo vụ 2 nông dân nhận hối lộ

Liên quan đến vụ án gây nhiều tranh cãi này, trung tuần tháng 12-2017, ông Lại Văn Loan, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận, đã có văn bản trả lời HĐND tỉnh Bình Thuận. Cụ thể, HĐND tỉnh Bình Thuận yêu cầu trả lời việc sau khi khởi tố, bắt giam, truy tố và tuyên xử hai nông dân Nguyễn Thanh Tuấn tám năm tù và Nguyễn Thành Nam bảy năm tù về tội nhận hối lộ. Sau đó, do TAND tỉnh Bình Thuận hủy toàn bộ án sơ thẩm nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can với hai nông dân này. Tuy nhiên, các quyết định này lại căn cứ khoản 1 Điều 25 Bộ luật Hình sự về hành vi phạm tội của các bị can không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thực chất đây là việc lách luật để khỏi bồi thường oan sai. Trả lời, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận cho biết việc CQĐT ra quyết định nêu trên là không đúng quy định của pháp luật nên VKSND tỉnh đã chỉ đạo VKSND huyện Hàm Thuận Nam hủy bỏ các quyết định trên và yêu cầu CQĐT phục hồi điều tra vụ án. Theo VKSND tỉnh Bình Thuận, việc đình chỉ trên của CQĐT không phải vì lách bồi thường oan sai. Đối với hai bản án hình sự của TAND huyện Hàm Thuận Nam xử hai nông dân nhận hối lộ đều cùng áp dụng điểm c, d, e khoản 2 Điều 279 Bộ luật Hình sự nhưng bản án sơ thẩm lần một (ngày 6-8-2015) xử phạt hai nông dân tổng cộng 15 năm tù, trong khi bản án sơ thẩm lần hai (13-7-2017) vẫn tuyên hai nông dân có tội nhưng lại miễn hình phạt tù. Trả lời, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận khẳng định bản án sơ thẩm lần một đã bị TAND tỉnh Bình Thuận hủy toàn bộ nên bản án này là sai, có thiếu sót.