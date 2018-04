Đà Nẵng: 2 giám đốc mất công ty vì bị khởi tố oan

Phải công khai xin lỗi và bồi thường Về việc đình chỉ vụ án nói trên, luật sư Lê Cao (Công ty Luật FDVN, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng) cho biết việc cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bị can (hơn năm tháng đối với ông Bình; bảy tháng đối với ông Trà - PV) sau đó đã có quyết định của VKSND TP Đà Nẵng đình chỉ vụ án vì lý do hành vi của bị can, người bị tạm giam không cấu thành tội phạm thì đây được xem là một trong những trường hợp người bị oan sai đã có được quyết định của cơ quan có thẩm quyền minh oan.

Luật sư Lê Cao. Ảnh: HOÀI AN “Do vậy, ngoài việc họ được tự do, không bị đưa ra xét xử thì họ còn được cơ quan có lỗi trong việc gây ra oan sai phải xin lỗi, bồi thường các thiệt hại theo quy định của pháp luật”, luật sư Cao nói. Luật sư Lê Cao phân tích theo khoản 2 Điều 26 Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2009 (TNBTNN) thì ông Bình và ông Trà và ngay cả ông Nguyễn Xuân Thắng trước đó đã được đình chỉ điều tra do không có hành vi phạm tội thì đều là các trường hợp thuộc phạm vi mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải bồi thường theo luật. “Trong trường hợp này, cơ quan điều tra là cơ quan trước nhất đã có các sai phạm khi đánh giá, định tội danh. Tuy nhiên, họ có quyết định khởi tố và có lệnh tạm giam thì cơ quan có thẩm quyền giám sát, phê duyệt lại là cơ quan VKS. Do đó, theo khoản 2 Điều 31 Luật TNBTNN nêu trên, cơ quan có trách nhiệm phải bồi thường oan sai trong trường hợp này lại chính là cơ quan đã phê chuẩn lệnh tạm giam. Theo chúng tôi, việc tạm giam để điều tra thì VKSND không những phê chuẩn lệnh tạm giam mà còn phê chuẩn cả các quyết định về gia hạn tạm giam”, luật sư Cao nói. Cũng theo luật sư Cao, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải bồi thường thiệt hại về tinh thần cho những ngày bị giam giữ, các thiệt hại do thu nhập thực tế của những người bị giam bị mất trong những ngày bị giam, thiệt hại về tài sản khác. Đồng thời phải trả lại tài sản đã tịch thu, phải khôi phục danh dự cho người bị bắt giam bằng cách xin lỗi công khai, trực tiếp xin lỗi theo quy định của Luật TNBTNN. “Trường hợp nếu không có các thỏa thuận bồi thường, người bị oan sai có thể khởi kiện ra tòa để buộc cơ quan có trách nhiệm bồi thường oan sai cho mình”, luật sư Lê Cao nhấn mạnh.