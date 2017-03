Đại án 9.000 tỉ: Trần Ngọc Bích phủ nhận việc cho vay tiền tỉ

Như PLO đã thông tin, việc cố ý làm trái và vi phạm trong hoạt động cho vay với tổng thiệt hại 5.500 tỉ đồng của Phạm Công Danh (nguyên chủ tịch HĐQT VNCB, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) cùng các cấp dưới hầu tòa có liên quan đến ông Trần Quí Thanh (chủ Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và bà Trần Thị Ngọc Bích (con gái ông, giám đốc Tân Hiệp Phát) cùng một số cá nhân (gọi là nhóm bà Bích được tòa triệu tập với tư cách là người có quyền và nghĩa vụ liên quan)



Quá trình điều tra, VKSND Tối cao đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bà Bích và những người liên quan. Tuy nhiên kết quả điều tra chưa đáp ứng. Do đó, công tố đề nghị HĐXX tiếp tục công khai điều tra, làm rõ tại tòa để tránh bỏ lọt tội phạm.



Kết thúc phần xét hỏi tuần trước, HĐXX quyết định phải có mặt của những người trực tiếp liên quan đến vụ việc trong nhóm bà Bích để làm rõ vấn đề như Trần Ngọc Bích, Vũ Anh Tuấn...



Tại tòa hôm nay, bà Bích khai có quan hệ tín dụng với Ngân hàng VNCB từ tháng 6-2012. Lúc đó, ngân hàng này còn mang tên Ngân hàng Đại Tín. Ngân hàng này mời gửi tiền và bà cũng có vay tiền của ngân hàng này.



Bà Bích tại phiên tòa sáng nay.



Bà Bích cho biết ngân hàng này có lãi suất công bố cao hơn so với các ngân hàng khác nên đến gửi tiền. Do gửi số tiền lớn, bà giao dịch trực tiếp với Hoàng Đình Quyết, Phó Giám đốc VNCB Chi nhánh Sài Gòn, gửi 124 sổ tiết kiệm. Số tiền này gồm 17 người, trong đó có bà và gửi trong thời gian dài. Đặc biệt có thời điểm giao dịch cao nhất lên đến 6.000 tỉ đồng.



Bà Bích cũng khai khi bắt đầu làm việc với Ngân hàng Đại Tín thì gặp Phạm Thị Trang (Trang "phố núi", hiện không ở VN), giới thiệu là phó tổng giám đốc nguồn vốn của ngân hàng này.



Khi biết bà Bích có nhu cầu vay tiền ra thì Trang có nhu cầu vay lại số tiền này nên bà Bích đồng ý. Khi vay tiền ra và chuyển cho Trang vay lại và Trang chỉ định một số tài khoản của nhiều người, trong đó có tài khoản của Phạm Công Danh. Bà Bích khẳng định chưa bao giờ cho Phạm Công Danh vay tiền. “Trang chỉ định tài khoản nào thì chuyển vào khoản đó” - bà Bích khẳng định.



Cũng theo bà, bà được giao nhiệm vụ quản lý dòng tiền, nên tiền vay ra đều chuyển về tài khoản mình và không ký ủy nhiệm chi số tiền gần 5200 tỷ đồng.



Về lời khai của bị cáo Quyết là số tiền 5.200 tỉ đồng chuyển cho bị cáo Phạm Công Danh có sự đồng thuận của bà, bà Bích phủ nhận và cho biết không có ủy nhiệm chi số tiền trong tài khoản của bà cho bất kỳ ai. Chỉ đến tháng 7-2014, cơ quan điều tra mời bà hỏi về việc vay và gửi tại VNCB, công an thông tin tài khoản của bà không còn tiền thì lúc đó bà mới biết.



Hiện tại số tiền gần 5.200 tỉ đồng của nhóm bà đang gửi tại Ngân hàng VNCB chưa được giải quyết, bà Bích yêu cầu giải quyết để lấy lại sổ tiết kiệm đang thế chấp.



Trong hành vi này, liên quan đến việc vay số tiền 300 tỉ đồng không có hồ sơ vay, bà Bích cũng khẳng định không chỉ đạo nhân viên vay tiền 300 tỉ đồng bằng việc cầm cố sáu sổ tiết kiệm. Theo bà, lúc đó có ý định vay nhưng do sau đó không cần nữa nên không vay. Bà Bích cũng khẳng định: "Tôi không ký hồ sơ vay nên không thể nói chúng tôi đã vay tiền”.



Còn theo hồ sơ, để có tiền trả các khoản nợ và chi phí phục vụ hoạt động của Tập đoàn Thiên Thanh, Phạm Công Danh đặt vấn đề với gia đình ông Thanh, bà Bích gửi tiền vào VNCB, nhận sổ tiết kiệm. Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ cho nhóm người vay tiền bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm. Sau khi hoàn tất thủ tục vay tiền, VNCB giải ngân và chuyển tiền vào tài khoản của bà Bích mở tại ngân hàng này.



Bị cáo Phạm Công Danh và các đồng phạm.



Danh khai nhận mình phải trả lãi vượt trần ngoài hợp đồng với lãi suất 2%-4%/tháng tùy thời điểm, tương đương khoảng 2.500 tỉ đồng cho nhóm bà Bích. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chỉ thu thập được chứng từ trả tiền gần 740 tỉ đồng. Chứng từ trên không thể hiện rõ ràng việc chi lãi ngoài mà chỉ là chứng từ chuyển tiền hoặc giấy viết tay nhận tiền. Do đó không có cơ sở kết luận việc chi lãi ngoài như lời Danh khai. Còn bà Bích không thừa nhận việc cho Danh vay tiền.

Phiên tòa vẫn còn tiếp tục...