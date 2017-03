Dân khiếu nại, VKS tóm tắt án rồi... bác đơn

Vợ chết, chồng bị khởi tố Đây là vụ án có dấu hiệu oan mà Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh. Theo hồ sơ, chiều 18-10-2015, ông Quang điều khiển xe máy chở vợ là bà Trần Thị Xuân trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Quang (thị xã Ninh Hòa) thì va chạm với xe tải chạy cùng chiều do tài xế Đặng Hoàng Thạch điều khiển làm bà Xuân chết. Tháng 1-2016, Công an thị xã Ninh Hòa khởi tố ông Quang về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tháng 7-2016, VKS thị xã ra cáo trạng truy tố ông Quang. Hai tháng sau, TAND thị xã mở phiên xử nhưng trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tháng 12-2016, công an thị xã ra các quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Quang.