Đang xét xử vụ bị đánh chết sau khi cự cãi CSGT

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đêm 25-6-2014, tổ tuần tra CSGT do Thượng úy CSGT Phạm Sỹ Hoài Như làm tổ trưởng chốt tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý (phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM). Thấy ông Nguyễn Văn Chín có biểu hiện đã sử dụng rượu bia, CSGT dừng xe kiểm tra nhưng ông Chín không ký biên bản và la lối. Lúc này Nguyễn Minh Chung (người quen của Như, vừa ra tù về tội cướp giật tài sản) đến giải quyết bằng cách “đánh dằn mặt”. Chung đã gọi theo Phạm Thanh Kim Hạnh, Ngô Thành Vương và Trần Đức Vững cùng đến. Nhóm của Chung đã gọi ông Chín ra một nơi khác rồi lao vào đánh. Ông Chín được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện hai ngày sau. Giám định pháp y kết luận: Nguyên nhân chết do chấn thương bụng kín gây vỡ ruột non, suy hô hấp cấp do sặc chất chứa trong dạ dày… Theo giải thích của cơ quan pháp y thì hành vi đấm đá vào dưới sườn và hông của nạn nhân đã gây ra thương tích dẫn đến cái chết. Quá trình điều tra, CQĐT đã thu thập được danh sách các cuộc gọi điện thoại. Theo đó, đêm xảy ra sự việc, giữa Như và Chung đã có hàng loạt cuộc gọi điện thoại với nhau… Cáo trạng xác định Như đã gọi Chung đến để đánh thị uy. Chung gọi thêm Hạnh, Vương, Vững đến đánh ông Chín dẫn đến tử vong. Tại CQĐT và tại tòa, Như phủ nhận các cáo buộc và cho rằng chỉ nhờ Chung đến đưa ông Chín về nhà. Ngày 11-9-2014, Như bị tước danh hiệu công an. Ngày 7-11-2014, Như bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngày 13-2-2015, Như được gia đình bảo lãnh tại ngoại với lý do “từng là chiến sĩ Công an nhân dân và phạm tội lần đầu”. Hiện Như vẫn đang được tại ngoại chờ ra tòa.