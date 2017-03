Đánh tráo khái niệm để né bồi thường oan

VKSND Tối cao sẽ lập đoàn rà soát án oan Liên quan đến việc VKSND tỉnh Đồng Nai từ chối bồi thường cho anh Nguyễn Tấn Đại, người bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em, bị tạm giam gần ba năm trước khi được hai cấp tòa tuyên không phạm tội, Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ với ông Lê Hữu Thể - Phó Viện trưởng VKSND Tối cao. Ông Thể cho biết đang đi công tác nên chưa tiếp cận được thông tin báo nêu cũng như hồ sơ vụ việc. “Về nguyên tắc, với những việc có ý kiến khác nhau như thế và báo chí lại có phân tích, phản ánh thì VKSND Tối cao sẽ yêu cầu địa phương báo cáo, thậm chí rút hồ sơ lên xem xét. Vừa qua, Quốc hội đã có nghị quyết giám sát về oan, sai và bồi thường cho người bị oan trong tố tụng hình sự. Trên cơ sở đó, chúng tôi tới đây sẽ lập đoàn kiểm tra, rà soát các vụ án có nghi ngờ oan, bao gồm cả những việc từ chối xin lỗi, bồi thường. Những việc như báo nêu sẽ được xem xét, giải quyết thấu đáo” - ông Thể nói. Pháp Luật TP.HCM cũng đã liên hệ với Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) - cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, trong đó có bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong tố tụng hình sự. Một cán bộ có trách nhiệm ở đây cho rằng việc xác định anh Đại có đủ điều kiện để xin lỗi, bồi thường sẽ không đơn giản như cách VKSND tỉnh Đồng Nai trả lời đương sự. “Việc VKSND tỉnh Đồng Nai có ý kiến không bồi thường do Đại cố ý khai báo gian dối để che giấu tội phạm thì cần phải làm rõ hành vi cố ý ấy và phải do cơ quan có thẩm quyền xác định. Để làm rõ hơn, đương sự có thể gửi hồ sơ đến trung tâm hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của Cục thì Cục mới có cơ sở trả lời chính xác hơn” - cán bộ này hướng dẫn. THU NGUYỆT - NGHĨA NHÂN Hiểu sai luật để né bồi thường oan Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, anh Nguyễn Tấn Đại bị khởi tố, bắt giam về tội hiếp dâm trẻ em. Qua bốn phiên tòa, cuối cùng Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã y án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai, tuyên bố anh Đại không phạm tội. Sau đó anh Đại yêu cầu VKSND tỉnh Đồng Nai xin lỗi, bồi thường oan cho hơn 1.000 ngày bị giam oan. Tuy nhiên, VKS tỉnh này viện dẫn lý do anh Đại đã khai báo gian dối để che giấu tội phạm nên ra quyết định không bồi thường oan. Giải thích về lý do tại sao ban đầu phải nhận tội, anh Đại cho biết khi đó anh bị đánh đập, bị ép cung nên mới khai như vậy. Ngay sau khi Đại bị bắt giam, gia đình Đại cũng đã có đơn tố cáo anh bị đánh đập đến ói ra máu.