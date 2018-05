Đề nghị không chấp nhận kháng cáo của ông Đinh La Thăng

Mức án sơ thẩm cụ thể của các bị cáo 1. Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN): 13 năm tù về tội cố ý làm trái. 2. Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam PVC): 14 năm tù về tội cố ý làm trái, tù chung thân về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là chung thân. Phạt tiền 50 triệu đồng 3. Phùng Đình Thực (nguyên TGĐ PVN): 9 năm tù. 4. Nguyễn Quốc Khánh (nguyên Phó TGĐ PVN): 9 năm tù. 5. Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó TGĐ PVN): 9 năm tù. 6. Vũ Đức Thuận (nguyên TGĐ PVC): 7 năm tù về tội cố ý làm trái, 15 năm tù về tội tham ô, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù. Phạt tiền 30 triệu đồng. 7. Ninh Văn Quỳnh (nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN): 7 năm tù. 8. Lê Đình Mậu (nguyên Phó Trưởng Ban Kế toán và Kiểm toán PVN): 4 năm 6 tháng tù. 9. Vũ Hồng Chương (nguyên Trưởng Ban quản lý Dự án điện lực Dầu khí Thái Bình 2): 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. 10. Trần Văn Nguyên (nguyên Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2): 30 tháng tù cho hưởng án treo. 11. Nguyễn Ngọc Quý (nguyên Phó chủ tịch HĐQT PVC): 6 năm tù. 12. Nguyễn Mạnh Tiến (nguyên Phó TGĐ PVC): 6 năm tù. 13. Phạm Tiến Đạt (nguyên Kế toán trưởng PVC): 4 năm 6 tháng tù. 14. Trương Quốc Dũng (nguyên phó TGĐ PVC): 17 tháng tù. Cấm đảm nhiệm các chức vụ liên quan đến quản lý doanh nghiệp, tài chính trong các tổ chức kinh tế nhà nước 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt. Nhóm bị cáo phạm tội tham ô 15. Nguyễn Anh Minh (nguyên Phó TGĐ PVC): 16 năm tù. Phạt tiền 30 triệu đồng 16. Bùi Mạnh Hiển (nguyên Chánh Văn phòng PVC): 10 năm tù. Phạt tiền 30 triệu đồng. 17. Lương Văn Hòa (nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch thuộc Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC): 10 năm tù. Phạt tiền 30 triệu đồng. 18. Nguyễn Thành Quỳnh (Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng Công ty CP Miền Trung - Công ty Cổ phần (Đà Nẵng): 8 năm tù. Phạt tiền 30 triệu đồng. 19. Lê Thị Anh Hoa (Giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa): 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. 20. Nguyễn Đức Hưng (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ban điều hành Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Phạt tiền 20 triệu đồng. Trả tự do cho bị cáo nếu không bị giam về tội khác. 21. Lê Xuân Khánh (nguyên Trưởng phòng kinh tế Kế hoạch, Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Trả tự do cho bị cáo nếu không bị giam về tội khác. 22. Nguyễn Lý Hải (nguyên Trưởng phòng kỹ thuật, Ban điều hành Dự án Vũng Áng - Quảng Trạch): 3 năm tù cho hưởng án treo. Phạt tiền 20 triệu đồng. Trả tự do cho bị cáo nếu không bị giam về tội khác. Về TNDS, HĐXX buộc các bị cáo phạm tội cố ý làm trái phải bồi thường cho PVN số tiền hơn 119 tỉ đồng. Cụ thể, bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh mỗi bị cáo bồi thường số tiền 30 tỉ đồng. Các bị cáo Phùng Đình Thực, Nguyễn Quốc Khánh, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Đức Thuận mỗi bị cáo phải bồi thường 7,5 tỉ đồng. Các bị cáo Nguyễn Ngọc Quý, Nguyễn Mạnh Tiến, Ninh Văn Quỳnh mỗi bị cáo phải bồi thường 6 tỉ đồng. Các bị cáo Trần Văn Nguyên, Vũ Hồng Chương, Phạm Tiến Đạt, Trương Quốc Dũng, Lê Đình Mậu mỗi người phải bồi thường số tiền hơn 2,3 tỉ đồng. Buộc các bị cáo phạm tội tham ô phải bồi thường cho PVC số tiền hơn 11 tỉ đồng. Trong đó Trịnh Xuân Thanh phải bồi thường gần 4,4 tỉ đồng, Vũ Đức Thuận bồi thường gần 1,2 tỉ đồng, Nguyễn Anh Minh bồi thường hơn 4 tỉ đồng, Lương Văn Hòa bồi thường 757 triệu, Bùi Mạnh Hiển bồi thường 375 triệu, Nguyễn Thành Quỳnh cùng vợ phải bồi thường hơn 760 triệu đồng.