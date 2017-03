Đòi tiền thua bạc, bị xử tội cướp!

TAND quận Gò Vấp (TP.HCM) vừa hoãn xử, trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Nguyễn Trung Hiếu, Hoàng Xuân Lý, Vũ Hoàng Hải, Nguyễn Nguyên Hưng bị truy tố về tội cướp tài sản.

Gọi người tới lấy lại tiền chơi bi da thua

Theo cáo trạng, rạng sáng 29-3-2014, Hiếu, Lý, Hải, Hưng đến một tiệm bi da ở quận Gò Vấp. Tại đây, Lý và Hải đánh bi da lỗ ăn tiền với anh Lương Quang Tuấn. Đến gần 3 giờ sáng cùng ngày, Hưng phát hiện anh Tuấn chơi gian lận nên nói với ba bị cáo còn lại. Lúc này, Lý và Hải đã thua anh Tuấn 5,6 triệu đồng.

Các bị cáo đe dọa anh Tuấn phải trả lại tiền, nếu không sẽ kêu người đến đánh. Sau đó Hiếu gọi điện thoại cho một người tên Út (chưa rõ lai lịch) rồi lấy xe máy đi chở. Hải và Lý ngồi nói chuyện để canh anh Tuấn, Hưng đứng chặn cửa vì sợ anh Tuấn bỏ về.

Khoảng 15 phút sau Hiếu chở Út đến. Út hỏi: “Tuấn là thằng nào?”. Khi được chỉ, Út liền tới nắm đầu anh Tuấn lôi ra ngoài cửa quán dồn vào góc tường rồi đánh nhiều cái vào mặt, dùng dao đe dọa bắt trả lại tiền đã thắng do chơi gian lận. Anh Tuấn nói biết lỗi rồi và móc bóp lấy 4,6 triệu đồng trả lại thì Út đòi thêm 1 triệu đồng “tiền phạt do gian lận”.

Bốn bị cáo Lý, Hiếu, Hưng, Hải (từ phải qua) tại phiên tòa. Ảnh: H.TÚ

Lúc này, Hiếu đi tới móc chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note II của anh Tuấn đưa cho Út. Sau đó bốn bị cáo cùng Út đi vào một con hẻm gần đó. Út đã đưa lại cho Hải 3,6 triệu đồng, số tiền còn lại và chiếc điện thoại thì Út giữ lại, nói là tiền công. Hôm sau Hải đưa cho Hưng 2 triệu đồng, Hưng đưa lại cho Lý 1,5 triệu đồng.

Vào cuộc, cơ quan điều tra (CQĐT) đã khởi tố Hiếu, Lý, Hải, Hưng về tội cướp tài sản. Riêng hành vi đánh bi da lỗ ăn tiền của Lý, Hải và anh Tuấn có dấu hiệu của tội đánh bạc nhưng CQĐT cho rằng chưa đủ cơ sở xử lý nên không khởi tố vụ án.

Không biết sẽ đánh và dùng dao?

Tại phiên tòa, trả lời chủ tọa, Lý, Hải, Hưng đều nói có biết, đồng ý để Hiếu đi kêu “anh của Hiếu” (Út - NV) đến để đòi lại tiền anh Tuấn chơi gian thắng do trước đó đã yêu cầu nhưng anh Tuấn không trả. Tuy nhiên, họ không biết là Út sẽ đánh anh Tuấn, dùng dao uy hiếp anh Tuấn.

Chủ tọa hỏi Hưng: “Các bị cáo có bốn người, Tuấn chỉ có một mình, sao các bị cáo không đòi lại luôn mà đi kêu người khác?”. Hưng trả lời: “Bị cáo nghĩ anh của Hiếu là người lớn, khi đến sẽ làm rõ lý lẽ và yêu cầu Tuấn trả lại tiền đã gian lận. Bị cáo chỉ nghĩ anh của Hiếu sẽ giải quyết ôn hòa chứ không nghĩ sẽ đánh và dùng dao như vậy”.

Chủ tọa hỏi Hải: “Lúc Út kề dao vào cổ Tuấn, các bị cáo có ai can ngăn không?”. Hải khai lúc đó do không quen Út, sự việc xảy ra rất nhanh và không biết trước Út sẽ đánh nên khi Út rút dao ra thì không chỉ mình bị cáo mà nhiều người trong quán đều hoảng hốt né ra xa, không ai dám vào can. Lời khai này của Hải được Lý xác nhận.

Theo đại diện VKS, hành vi của các bị cáo là đồng phạm giản đơn, tuy không có sự bàn bạc trước nhưng các bị cáo đã đồng phạm với Út để cướp tài sản của anh Tuấn. Từ đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX phạt bốn bị cáo từ bảy năm tù đến bảy năm sáu tháng tù theo điểm d khoản 2 Điều 133 BLHS (sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác).

Ngược lại, luật sư của Lý và Hưng đề nghị HĐXX trả tự do cho Lý, Hải, Hưng vì không phạm tội. Theo luật sư, Lý, Hải, Hưng không biết trước việc Út có đem theo dao và đến đánh, uy hiếp nạn nhân nên không thể bắt họ chịu trách nhiệm về hành vi của Út. Trong vụ án, nếu có hành vi cướp tài sản thì chỉ có Út lấy tiền và Hiếu lấy điện thoại, còn Lý, Hải, Hưng không biết, không tham gia. Việc họ nhận lại tiền từ Út chỉ đơn giản là nhận lại tiền của mình đã bị Tuấn thắng nhờ gian lận.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy còn một số chứng cứ cần được làm rõ nên quyết định hoãn phiên tòa để trả hồ sơ điều tra bổ sung.